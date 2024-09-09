Льготная ипотека может войти в соцпакет для привлечения кадров

— Сейчас правительство Москвы разрабатывает программу привлечения квалифицированных кадров, и в этой работе я принимаю активное участие.

Кадровый вопрос — это серьезная боль для многих отраслей экономики, которая влияет и на строительную индустрию. В Москве отрабатываются механизмы привлечения необходимых кадров с помощью социального пакета, куда закладываются льготы по ипотеке для целевых категорий покупателей, изучаются такие механизмы, как ЦФА. В перспективе программа будет тиражироваться на регионы России.

Фото: Infopro54. Автор фото: Алексей Цилер