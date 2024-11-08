Режим повышенной готовности продлен в Новосибирске до следующей недели

Режим повышенной готовности будет действовать в Новосибирской области до 8:00 понедельника, 11 ноября. Такое предупреждение разослали в соцсетях энергетики.

— В связи с тем, что погодные условия остаются нестабильными — порывистый ветер, понижение температуры и гололед, режим повышенной готовности продлевается, — отмечено в сообщении компании «Россети Новосибирск».

Напомним, накануне в районах области наблюдался штормовой ветер.

В одиннадцати районах были оборваны линии электропередач. Бригады «Россети Новосибирск» закончили восстановительные работы только к полуночи 7 ноября.

Однако утром 8 ноября отключения электричества возобновились. В Сузунском районе произошла небольшая авария, которую энергетики оперативно устранили.

По информации АСТ-54, сильный ветер сорвал крышу с дома № 42 по улице Крамского. Часть конструкции упала на несколько автомобилей. Также были зафиксированы порывы ветра, которые повредили остановку на улице Прокопьевской.

Кроме того, пострадала кровля главного корпуса ботанического сада, расположенного на улице Золотодолинской в Академгородке. Также была повреждена оранжерея с редкими растениями. В ботсаду введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за сильного ветра и снега дорожникам также пришлось перекрыть трассу Р-254 «Иртыш». Ограничения на проезд автомобилей действовали до 7 утра 8 ноября.

В соцсетях новосибирцы выкладывают фото последствий штормового ветра. Так, в центре Новосибирска сильный ветер разбросал по улицам мусор и обломки строительных материалов.

У оперного театра прохожие с опаской обходили разбитую оконную раму, отлетевшую от ближайшего дома. Рядом с ней лежит рекламная конструкция.

На улице Максима Горького на проезжую часть упало дерево, которое частично заблокировало проезд.

В Заельцовском районе Новосибирска сильный ветер повредил строительные ограждения у «Дома-книжки» на улице Калинина. По данным очевидцев, в результате происшествия пострадали как минимум два человека.

В посёлке Гвардейский сильный ветер повалил дерево у дома №58 по улице Лейтенанта Амосова. Дерево упало, перекрыв пешеходную дорожку и повредив один из памятников.

Следует отметить, что ТУАД направил на трассы технику подрядчиков для борьбы со снегом и гололёдом. В настоящее время в работе задействовано 222 единицы техники шести подрядных организаций: 130 комбинированных дорожных машин (КДМ), 80 тракторов со снегоуборочным оборудованием, погрузчики, экскаваторы и грейдеры. Ночью же количество техники составляло 668 единиц. В общей сложности готовы к работе 1152 единицы.

Ранее редакция сообщала о том, что снег, дождь и штормовой ветер ожидаются в Новосибирске с 7 ноября.