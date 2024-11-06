Снег, дождь и штормовой ветер ожидаются в Новосибирске с 7 ноября

В Новосибирске синоптики сообщили об ухудшении погоды с 7 ноября.

Как передает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ближайшие сутки ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые постепенно перейдут в снег. Также жителей предупредили о возможном отложении мокрого снега, гололёдных явлениях и метели.

— Ожидается усиление ветра 18–23 м/с, порывы ветра 25 м/с и более. Похолодание, установление снежного покрова. На дорогах сильная гололедица, — говорится в сообщении организации.

По данным сервиса Gismeteo, в ближайшие дни температура воздуха может опуститься до -7 градусов.

Во вторник на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий возрастают риски дорожно-транспортных происшествий, пожаров и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее редакция сообщала о том, что на новой рабочей неделе новосибирцев ждет похолодание.