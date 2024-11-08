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Александр Гаврилов: В транспортную логистику Новосибирской области нужно внедрять больше ИТ-технологий

Эксперт прокомментировал тренды транспортной логистики в регионе и перспективы роста отрасли
  • 08/11/2024, 10:00

Новосибирская область, находящаяся в центре Сибири, — важный транспортный узел России. В последние годы развитие транспортной логистики в этом регионе стало приоритетным направлением для местных властей и бизнеса. Об основных достижениях и планах развития транспортной логистики Новосибирской области рассказал Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».

Курс на рост и трансформацию региона

директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали»— Сибирь — основное связующее звено между Востоком и Западом. А Новосибирск сегодня выступает в роли ведущего транспортного и распределительного узла Сибири и Дальнего Востока благодаря своему удачному географическому расположению. По данным Минтранса Новосибирской области, в радиусе 600 километров находятся десятки городов Сибири, Алтая и Средней Азии, где живет более 12 млн человек. В регионе находятся крупные распределительные центры всех сетей и маркетплейсов, а также 5 контейнерных терминалов — их количество будет расти.

Именно в Новосибирской области в 2023 году открылся крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр (ТЛЦ), который должен помочь нарастить объемы контейнерных перевозок грузов и повысить скорость доставки импорта с Дальнего Востока. Представители власти отмечали значимость применения новых технологий и создания инфраструктуры, которая позволит минимизировать вмешательство в грузовое и пассажирское движение при обработке составов.

В августе 2024 года в области ввели в эксплуатацию второй этап ТЛЦ с контейнерной площадкой, адаптированной под применение крановой технологии, и специализированным железнодорожным парком накопления и сортировки вагонов. По словам правительства Новосибирской области, «ставка на новые подходы и новые технологии оправдывают себя, форсируют темпы строительства уже фактически III очереди». Завершиться работа над ТЛЦ должна в 2025 году.

Этим грандиозным проектом развитие транспортной инфраструктуры в регионе не ограничивается.

За последние 5 лет в Новосибирской области, по данным правительства региона, отремонтировано и построено почти 2300 км автодорог, превышены плановые нормативы за 2023 год. На 2024 год в восстановление и модернизацию дорожной инфраструктуры заложено почти 7,5 млрд рублей, в том числе на строительство новых объектов. Идет работа над строительством автодороги М-52 «Чуйский тракт»  от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией. И это только часть региональных инициатив.

В направлении авиационной логистики реализуется масштабная программа развития аэропорта Толмачево — крупнейшего за Уралом транзитного авиаузла на направлениях между Европой и Азией. По итогам первого этапа завершено строительство нового терминала внутренних линий площадью в 56 кв. м. Второй этап должен начаться в 2024 году, инвестиции в него составят 12 млрд рублей. Об этом экс-гендиректор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич рассказывал в июне на Сибирском транспортном форуме.

Развитию транспортной логистики в Новосибирской области уделяют большое внимание на крупных деловых мероприятиях. На форуме «Технопром» летом 2024 года провели круглый стол «Логистика для промышленных (складских) предприятий». Также в регионе проходит Международный Сибирский транспортный форум, где в 2023 году участники фокусировались на переориентации перевозки грузов с Запада на Восток, а в 2024 году — обсуждали вопросы приведения в нормативное состояние федеральной сети автомобильных дорог.

На ПМЭФ-2024 губернатор Новосибирской области и президент транспортной группы FESCO подписали соглашение для развития логистических мощностей, в том числе мощностей контейнерного терминала FESCO в регионе. Компания будет сотрудничать с вузами Новосибирска, чтобы готовить кадры для логистики и смежных сфер.

Цифровизация как условие развития логистики

Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры и логистики сегодня невозможны без новых технологий, что понимают как представители властей Новосибирской области, так и бизнес.

Губернатор региона активно поддерживает применение искусственного интеллекта, потому что это повышает производительность труда, и подчеркивает, что ИИ войдет во все сферы жизни. По словам губернатора, Новосибирская область входит в число регионов-лидеров по степени концентрации компаний, занимающихся решением задач ИИ. Сегодня в некоторых сферах ИИ уже проявил себя очень ярко, но есть отрасли, где его огромный потенциал пока не реализован — как транспортная: в управлении транспортными потоками и оптимизации маршрутов.

На конференции «Цифровизация перевозок: от стратегии Минтранса к практике» ИТ-интегратора компании «Первый Бит» участники мероприятия отмечали важность повышения цифровой зрелости транспортной логистики в Новосибирской области, а также заметный интерес представителей логистической сферы к цифровым решениям.

В пассажирских перевозках уже активно используются опытные образцы электронных путевых листов — в перевозках опасных грузов пока только планируется приход к ним. Преимущественно работа с электронными путевыми документами происходит в сервисах 1С. Переход на цифровой документооборот ускоряет процессы, снижает затраты — в том числе и на бумагу.

Это движение в сторону электронных документов в Новосибирской области со временем станет более интенсивным благодаря инициативам на уровне государства. В августе Минтранс РФ запустил эксперимент по созданию Национальной цифровой платформы для транспортной логистики, и технологии электронного обмена документами — одна из целей платформы.

На форуме «Технопром» в Новосибирске в 2024 году запустили региональную платформу для апробации отраслевых ИИ-решений, чтобы стимулировать компании к разработке, тестированию и внедрению новых технологий. Кроме того, благодаря этой платформе научное сообщество сможет использовать датасеты (обработанные и структурированный массивы данных) для исследований, что будет повышать качество ИИ-продуктов.

Постепенно в регионе появляется все больше инициатив и проектов, связанных с применением новых технологий в транспортно-логистической отрасли. Еще в 2018 году Сибирское таможенное управление начало проводить мониторинг транзитных автоперевозок с помощью системы ГЛОНАСС. Контроль перевозки грузов происходит при помощи электронных навигационных пломб в грузовых отсеках автомобилей, что позволяет получать информацию в режиме реального времени и быстро реагировать на проблемы — задержки в пути, несанкционированное вскрытие груза.

Другая важная инициатива — на магистралях Новосибирска вскоре должны появиться детекторы на базе ИИ: соглашение об этом подписали на форуме «Технопром». Новая система поможет регулировать транспортные потоки и оперативно реагировать на инциденты. Например, если на дороге произойдет ДТП, интеллектуальная система направит транспортный поток в другую сторону, чтобы снизить риски нарушения движения.

Вызовы и проблемы для развития транспортной логистики

Транспортная инфраструктура Новосибирской области сегодня в хорошем состоянии. Хотя всегда есть куда двигаться, и эти точки роста регулярно подсвечивают местные власти, говоря о строительстве нового моста через Обь, о проекте «Восточный обход Новосибирска». Регион показывает рост грузооборота. Для дальнейшего развития транспортной логистики Новосибирску сегодня нужны не столько хорошие дороги, сколько расширение доступного объема транспортно-логистических комплексов, складских помещений, и увеличение числа специалистов в этой сфере.

Нехватка людей создает большую проблему. Новосибирск входит в число регионов, сильнее других страдающих от дефицита кадров в сфере логистики.  Миграционный прирост в регионе есть, но он незначительный. По словам губернатора Новосибирской области, удержание людей в Сибири — один из способов решения транспортных и логистических проблем.

Снизить зависимость от кадров, как и оптимизировать управление существующими складскими комплексами поможет цифровизация логистических процессов — к которому региону сегодня нужно подключаться активнее. Автоматизация рутинных задач, управления перевозками и движением груза на складах могут уменьшить нагрузку на сотрудников, освободить их время для других задач, снизить риски человеческого фактора.

Но этой активной цифровизации сегодня мешают несколько моментов. Один из них — все тот же дефицит кадров, но уже в ИТ-индустрии. Новосибирская область испытывает кадровый голод в отношении ИТ-специалистов — сейчас недостает примерно 3 тыс. человек, и эта цифра увеличивается.

Кроме того, от внедрения новых технологий компании зачастую останавливают большие расходы, особенно если речь идет о сложных, комплексных продуктах. Чем сложнее бизнесу просчитать конкретные сроки окупаемости этих инвестиций, тем труднее решиться на такие траты. Выходом из ситуации может стать обращение к региональным программам финансовой поддержки цифровизации, а также поиск более доступных ИТ-продуктов.

Развитие и трансформация транспортной логистики Новосибирской области — важное условие для повышения инвестиционной привлекательности региона, и местные власти и бизнес прикладывают большие усилия для реализации этой задачи. Сегодня у региона есть качественная дорожная инфраструктура, появляются новые проекты логистических комплексов, отрасль справляется с возникающими вызовами.

Однако для более активного движения в направлении развития транспортной логистики Новосибирской области необходимо уделить еще больше внимания новым технологиям и ИТ-решениям, которые помогут оптимизировать логистические процессы, повысить качество и безопасность грузоперевозок и нарастить их объемы, в том числе в международных направлениях.

Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали». В прошлым руководитель департамента развития партнёрской сети сервиса доставки Broniboy. Ранее являлся руководителем направления LA/B2G (клиенты крупного бизнеса и государственные заказчики) в TELE2 Россия. Много лет работал в продажах, занимался разработкой методик и систем мотивации продавцов. Имеет опыт владения собственным бизнесом: розничная торговля продуктов питания, оборудования, техническая группа товаров. А также проведения тренингов и обучения технологиям продаж. Регулярно выступает на деловых мероприятиях и делится своей экспертизой со СМИ.

Материал и фото предоставлены пресс-службой компании «Яндекс Магистрали».

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Транспортная логистика ИТ-решения для логистики


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