«Даже мёртвым покоя нет»: на курсирующие по кладбищу фуры пожаловались жители Хилокского в Новосибирске

Жители новосибирского Хилка в очередной раз пожаловались на большегрузы, разъезжающие по Клещихинскому кладбищу. Одного из водителей фур местная жительница поймала с поличным вечером 7 ноября. Им оказался гость из Средней Азии. Минуя рамку-ограничитель на улице Малыгина, мужчина пытался проехать на территорию дисбата через кладбище.

— Увидела, как с кладбища выворачивает грузовой автомобиль, направляясь на стоянку. Не знаю, как его на кладбище пропустили, — возмущается женщина, фиксируя инцидент на камеру мобильного телефона.

Отважная сибирячка заблокировала проезд большегрузу, перегородив своим автомобилем дорогу.

Видеозапись с инцидентом она опубликовала в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.

Возмущенные бесцеремонностью мигрантов новосибирцы обвинили их в неуважении к усопшим православным.

— Залётные кишлачники нас за нашу борьбу за закон называют «нацистами/фашистами». Визжат про то, как их брат/сват на СВО воюет, а дед в ВОВ воевал. Так вот, вам слово, борцы за честь нации. Как думаете, если русские в Средней Азии на фурах будут ездить по мусульманскому кладбищу, что им будет? — Господи, даже мёртвым покоя нет. — Когда впереди идёт рубль — все двери открываются! — Этим все можно?! Почему ворота на кладбище не закрыты?! Какая м**** деньги за въезд через кладбище берёт!? Сторожа нет? А может мигрант устроен сторожем? Сколько можно осквернять святые места? — Ну что ж, МКУ «Ритуальные услуги» в лице директора Никифорова Михаила Александровича, опыт вашего прежнего руководителя не стал уроком. И вы ещё не сталкивались с народными гневом. Да, кодекс этики своей конторы можете переписывать, он морально и фактически устарел.

Стоит отметить, что на курсирующие среди могил на Клещихинском кладбище фуры жители Хилокского микрорайона жалуются не впервые. В начале ноября они заявили о том, что таким образом водители объезжают ограничительную рамку для большегрузов. В причастности к беспределу они подозревают чиновников-ритуальщиков.

— Видимо, руководство МКУ «Ритуальные услуги» нашло способ, как восполнить доходы, выпавшие от поборов Витухина, — прокомментировали ситуацию местные жители.

Напомним, ограничительную рамку для фур в многострадальном микрорайоне Новосибирска установили 23 сентября. Произошло это после многочисленных жалоб местных жителей на новых соседей, заселивших территорию заброшенного дисциплинарного батальона на улице Малыгина. Гости из Средней Азии облюбовали заброшенные казармы военной части и построили здесь склады с овощами и фруктами. Тут же мигранты организовали хостелы, бани, кафе, установили собственную бензоколонку и стали выращивать баранов на убой. Малыгина буквально заштриховали фурами. Знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» иностранные специалисты настойчиво игнорировали.

Однако конструкция простояла лишь несколько дней прежде чем один из водителей грузового автомобиля её снёс.

Рамку установили повторно, но 20 октября её вновь сбил очередной лихач, летевший на грузовике со стороны кладбища. Водитель сам вызвал ГАИ на место происшествия. Однако инцидентом заинтересовалась прокуратура и городская администрация. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев предложил включить этот участок дороги в сеть фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которая создаётся в городе.

Ранее редакция сообщала о том, что жители улицы Малыгина обратились с коллективным письмом к губернатору Новосибирской области, заявив, что категорически против переселении в маневренный фонд из-за аварийного состояния домов.