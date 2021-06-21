Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до конца сентября

В связи с ростом числа заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области на региональном уровне принято решение о продлении режима повышенной готовности. Об этом сообщил в рамках оперативного совещания глава региона Андрей Травников. Соответствующую просьбу ранее озвучил руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Помимо продления режима в регионе вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, включая День города.

— Что касается спортивных мероприятий, то они снова будут проходить без зрителей. Если нет возможности отказаться от проведения торжественных мероприятий, то допускается заполняемость залов не более чем наполовину, — уточнил Травников.

Кроме того, губернатор заявил, что ещё ряд ограничений будут приняты в ближайшее время. Соответствующее поручение он дал своему первому заместителю Юрию Петухову.

По информации оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня подписал указ о нерабочих днях в столице с 15 по 19 июня в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день ограничения продлены до 29 июня. Кроме того, в столице приостановлена работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Для баров, кафе и ночных клубов снова ввели ограничения: им запрещено проводить развлекательные мероприятия, а время приема гостей ограничено до 23:00. О каких-либо мерах поддержки бизнеса в связи с очередными вынужденными каникулами власти Москвы не сообщают.