Рекламодателям

Полезные овощи из теплицы! Купить теплицу в Новосибирске — это выгодно

  • 21/06/2021, 10:48
В настоящее время свежие или замороженные продукты доступны в магазинах круглый год. Поэтому припасы на зиму готовятся все реже и реже, тем более что на это действительно нужно много времени.

Определенно проще пойти в магазин и купить то, что вам нужно. В результате многие приусадебные участки, приспособлены только для рекреационных целей.

Однако стоит понимать, что готовность необязательно означает лучше. Консервы изготавливаются из сырья технических культур. Пестициды используются для защиты растений, а для их лучшего роста — химические удобрения. А необработанные овощи, фрукты, содержать кладезь витаминов.

А вредные металлы накапливаются в организме и не вызывают многих серьезных заболеваний (рака, болезни цивилизации, в частности системы кровообращения, нервной системы и почек). Консервы часто содержат искусственные красители, консерванты и улучшители. Вот почему стоит помнить о пользе для здоровья выращенных самостоятельно фруктов и овощей. Их можно есть в сыром виде, а также в консервированном виде. Теплица для зимнего выращивания в Новосибирске будет выгодным приобретением. Почему теплица в Новосибирске это выгодно? Всем вам известно какой тут у нас климат и стоимость овощей и фруктов. Собственные овощи — это выгодно не только потому, что они полезные, но это и выйдет дешевле в итоге, пусть и не окупится, возможно, за первый год. Если нужна теплица под ключ цена в Новосибирске указана на сайте компании «Теплицы Люкс». Ребята доставили и установили уже порядка 50 теплиц в Новосибирске и имеют положительную репутацию.

Органические продукты из собственного сада

Садовое пространство хорошо использовать не только как зону отдыха, но и для выращивания овощей, фруктов и зелени. Это самый простой способ позаботиться о здоровье всей семьи. Трудно предположить, что кто-то будет использовать пестициды и искусственные удобрения, снижающие ценность растений для домашних (или дачных) культур.

Исследования показывают, что избыток нитратов в удобрениях может привести к цианозу у младенцев и даже способствовать развитию рака у взрослых. В свою очередь, пестициды иногда приводят к нарушению правильного функционирования репродуктивной системы. Отсутствие химикатов в продуктах из вашего собственного сада также связано с высоким содержанием витаминов, полезных микроэлементов и антиоксидантов. Более того, это также означает постоянный доступ к свежим овощам и фруктам, из которых можно даже делать консервы с уникальным вкусом и высокой пищевой ценностью.

Фото с сайта «Теплицы люкс»

218

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Теги не заданы


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Охрана Минтранса в Омске предотвратила провоз наркотических веществ

17/06/2021, 17:23

Кемеровские таможенники взыскали 8,6 млн рублей, неуплаченных при ввозе корейских телефонов

17/06/2021, 14:37

Банк «Левобережный» провел в Кузбассе семинар по импорту из КНР

17/06/2021, 13:10

Актуальный разговор

Надежда Исхакова: Если ты не бренд, то продавать свою продукцию тебе становится все сложнее

Все материалы
Лента новостей

Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до конца сентября

21/06/2021, 10:13

И снова о мусорной концессии

20/06/2021, 11:00

Похмельный лимонад бузина-огурец, жареный сыр и пельмени

19/06/2021, 10:48

Новосибирская область получила более 110 млн рублей из федерального бюджета

18/06/2021, 17:06
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21 14:36

Новости компаний

Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в большей части регионов

18/06/2021, 16:50

Доходность по вкладам банка «Открытие» увеличилась до 5,3% годовых

18/06/2021, 15:18

Жюри «Сибирь.ПРО» выберет авторов лучших статей и репортажей в новом сезоне проекта

18/06/2021, 12:20

ВТБ увеличил выдачи автокредитов в Новосибирской области более чем на 60%

18/06/2021, 11:27

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до конца сентября

Новосибирская область получила более 110 млн рублей из федерального бюджета

В Новосибирской области растет заболеваемость COVID-19

Недостаточные темпы вакцинации приведут к ужесточению антиковидных ограничений

Новосибирский губернатор не исключил введения дополнительных ограничений

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Часть банков уже заложила в свои предложения по депозитам повышение ставки ЦБ

Объемы текущего строительства в Новосибирской области снизились на 1 млн кв. м

ВТБ и Mail.ru Group объявляют о партнерстве

Обновление программы льготной ипотеки позволит купировать резкий рост цен в регионах

Политика

Новости Новосибирска

Группа «ВИС» готова к любым проверкам по четвертому мосту

Искусственный интеллект-почерковед и другие выборные новаторства

Городской власти снова хотят добавить критерии эффективности

Андрей Травников занимает 49 место в рейтинге популярности глав регионов в соцсетях

Пенсионную реформу необходимо отменить, а «Единую Россию» — лишить большинства в федеральном парламенте

Недвижимость

Новости Новосибирска

Государственные и муниципальные контракты не успевают за ростом цен

«Агросервису» вменили хищение в особо крупном размере

«Расцветай на Обской»: трешка около реки – выгодно и комфортно

В Новосибирске жители ЖК комфорт-класса не поделили землю с застройщиком

Объемы текущего строительства в Новосибирской области снизились на 1 млн кв. м

Технологии

Новости Новосибирска

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Новосибирский карбоновый полигон презентуют на форуме «Технопром-2021»

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

Новые технологии для ритейла выходят в регионы Сибири

Новосибирский бизнес оценивает инвестиции в солнечную энергетику

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G

Агропром

Новости Новосибирской области

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Фермеров обяжут поднять уровень зарплат работникам

Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли

Еще один депутат Заксобрания — «под раздачей» следственных органов

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

Транспорт

Новости Новосибирска

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

Медицина

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

Авто

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

Туризм

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Бескрайний бассейн-инфинити появится в Бугринской роще

Как отели обманывают туристов и как с этим бороться?

Крым. Островок российской Греции

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Общество

Новости Новосибирской области

Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до конца сентября

И снова о мусорной концессии

Похмельный лимонад бузина-огурец, жареный сыр и пельмени

Площадь городских лесов в Новосибирске за 10 лет выросла на 173 га

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска