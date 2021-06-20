И снова о мусорной концессии

— Правительство Новосибирской области переквалифицировало один участок и предлагает его в качестве место размещения второго полигона, но при этом объявило, что там нужно провести все изыскания, посмотреть насколько эта площадка пригодна для размещения полигона ТКО, только после этого будет принято решение, — пояснил Infopro54 руководитель департамента по корпоративным коммуникациям ПФ «ВИС» Сергей Козловский, комментируя текущую ситуацию с «мусорной» концессией. — Мы предлагали на той площадке, которая уже согласованна (в Верх-Туле) и против которой ни у кого нет возражений, начать стройку, чтобы не затягивать реализацию самого проекта, но пока нет конкретного решения. Мы постоянно заявляем об этой готовности чтобы начать хотя бы проектирование на этой площадке, но пока соглашение официально не разморожено мы этого сделать не можем.

Напомним, о готовности выйти на первую площадку представители ГК «ВИС» заявляли в ноябре прошлого года.

В мае ходе пресс-тура на «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» замгубернатора Сергей Семка говорил, что строительство мусорного полигона для захоронения ТКО и мусоросортировочного комплекса в Новосибирской области могут начать в третьем квартале 2021 года.

— Разморозка, безусловно планируется, — отмечал Семка. — Сейчас действует рабочая группа, куда входят представители областной власти, компании ООО «Экология—Новосибирск» и ПФ «ВИС». Как раз рассматриваем все варианты в соответствии с решениями рабочей группы, которую возглавлял Владимир Знатков. Мы привлекли ППК РЭО — федерального оператора и финансового партнера, чтобы, если менять концессию, то окончательно и бесповоротно. Думаю, летом мы все-таки должны выйти на разморозку. Мы привлекли и общественников, у которых может быть альтернативная позиция по земельному участку.

Всего на территории сибирских регионов за последние 2 года введены в эксплуатацию 5 объектов обработки твердых коммунальных отходов, действует 31 региональный оператор. Охват населения услугой по вывозу мусора в среднем увеличился с 75 до 95%.

В 2020 году правительство РФ направило помощь большинству регоператоров в общей сумме более 1 млрд рублей.

Соглашение между правительством Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено в июле 2016 года. В сентябре 2017 года Группа «ВИС» стала собственником 75% ООО «Экология-Новосибирск» и теперь представляет интересы концессионера. Первое соглашение было заключено на 40 лет, предусматривало строительство в регионе двух высокотехнологичных мусоросортировочных заводов и двух полигонов захоронения отходов. На тот момент стоимость объектов оценивалась в 6,5 млрд. рублей.