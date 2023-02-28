Рекламодателям

Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

  • 28/02/2023, 15:43
Автор:
режим повышенной готовности в Новосибирске продили
В региональном правительстве это связывают с ростом заболеваемости коронавирусом.

На территории Новосибирской области режим повышенной готовности в очередной раз продлевается — до конца апреля. Данное решение принято по итогам заседания правительства области. Об этом сообщает правительственная пресс-служба со ссылкой на главу регионального Мипромторга Андрея Гончарова.

Принимая во внимание, что на территории региона продолжает регистрироваться заболеваемость СОVID-19, предусматривается продление действия отдельных ограничительных мер, а также дополнительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях режима повышенной готовности еще на 2 месяца, цитируют министра в пресс-службе.

Напомним, что режим повышенной готовности на территории Новосибирской области действует с весны 2020 года, с начала пандемии коронавируса. Впоследствии многие из введённых ограничений были отменены и в настоящее время носят не более, чем рекомендательный характер. В частности, жителям области рекомендуют использовать гигиенические маски при нахождении в общественных людных местах, а также пройти курс вакцинации. В конце января в региональном правительстве заявили о закрытии последнего «ковидного» госпиталя и возвращении учреждений здравоохранения к привычному профилю работы.

По информации Министерства здравоохранения Новосибирской области и регионального управления Роспотребнадзора, всего с нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 312,7 тыс случаев коронавируса. В настоящее время в стационарах проходят лечение 163 пациента. Ежедневно вакцинацию проходят примерно 1,5 тыс человек. При этом вторую неделю в регионе регистрируется рост заболеваемости ковидом. На минувшей неделе выявлено 717 случаев (+31% к уровню предшествующей недели). Преимущественно рост заболеваемости идёт за счёт взрослого населения (88%). В большей части случаев заболевание протекает в лёгкой форме. По данным на 28 февраля, на территории Новосибирской области зарегистрировано 106 случаев коронавируса (+12 за сутки), госпитализированы 18 пациентов (+17).

 

Ранее редакция сообщала о прогнозах специалистов Роспотребнадзора о возвращении второй волны заболевания.

Фото Минздрава Новосибирской области

655

Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : режим повышенной готовности пандемия коронавируса


Спецоперация на Украине

1 марта стартует реализация губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников СВО»
28/02/23 16:05
Защита Донбасса, социальная поддержка и сигналы бизнесу
22/02/23 16:30
Владимир Путин: Аккуратно и последовательно в ходе СВО решать поставленные год назад задачи
21/02/23 19:04
аренда и продажа коммерческой недвижимости

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Красноярска и Новосибирска?

Эксперты озвучили актуальные тренды по продаже и аренде объектов в самых крупных сибирских городах.
Читать статью >>
гололедные травмы

В ближайшие дни в Новосибирске вырастет число ДТП и гололёдных травм

Такой прогноз делают в мэрии, исходя из погодных условий предстоящих нескольких суток.
Читать статью >>
дорога Европа - Западный Китай

Дорогу на Китай, проходящую по Новосибирской области, будут расширять в 2024-2025 году

Она войдет в состав нового «Шелкового пути».
Читать статью >>
Русфонд

Ребенку с диагнозом ДЦП требуется специальное кресло-коляска

Необходимо собрать — 344 829 рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт»

Евгения Бондаренко: С точки зрения налогообложения для бизнеса мы «топим» за осознанность

Предприниматели сами начинают задумываться о том, чтобы платить налоги законно — так в последнее время складываются обстоятельства в экономике России.
Все материалы
Лента новостей

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Красноярска и Новосибирска?

28/02/2023, 18:33

В Новосибирской области восстанавливают сеть геодезических пунктов

28/02/2023, 18:10

Кузбасс планирует подать заявку на создание туристической ОЭЗ «Горная Шория»

28/02/2023, 16:43

В ближайшие дни в Новосибирске вырастет число ДТП и гололёдных травм

28/02/2023, 16:11
Популярное

Финансовый гороскоп на март 2023

28/02/2023, 17:03

Группа ВТБ: россияне на Масленицу покупали блины на 14% реже

28/02/2023, 15:00

Лунный календарь цветовода на март 2023

28/02/2023, 12:05
Новости компаний

«Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумов

28/02/2023, 17:25

ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на Госуслугах без СНИЛС

28/02/2023, 14:20

На организации Сибири приходится 20% всех случаев заражения вредоносным ПО

28/02/2023, 14:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска