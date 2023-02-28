Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

На территории Новосибирской области режим повышенной готовности в очередной раз продлевается — до конца апреля. Данное решение принято по итогам заседания правительства области. Об этом сообщает правительственная пресс-служба со ссылкой на главу регионального Мипромторга Андрея Гончарова.

— Принимая во внимание, что на территории региона продолжает регистрироваться заболеваемость СОVID-19, предусматривается продление действия отдельных ограничительных мер, а также дополнительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях режима повышенной готовности еще на 2 месяца, — цитируют министра в пресс-службе.

Напомним, что режим повышенной готовности на территории Новосибирской области действует с весны 2020 года, с начала пандемии коронавируса. Впоследствии многие из введённых ограничений были отменены и в настоящее время носят не более, чем рекомендательный характер. В частности, жителям области рекомендуют использовать гигиенические маски при нахождении в общественных людных местах, а также пройти курс вакцинации. В конце января в региональном правительстве заявили о закрытии последнего «ковидного» госпиталя и возвращении учреждений здравоохранения к привычному профилю работы.

По информации Министерства здравоохранения Новосибирской области и регионального управления Роспотребнадзора, всего с нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 312,7 тыс случаев коронавируса. В настоящее время в стационарах проходят лечение 163 пациента. Ежедневно вакцинацию проходят примерно 1,5 тыс человек. При этом вторую неделю в регионе регистрируется рост заболеваемости ковидом. На минувшей неделе выявлено 717 случаев (+31% к уровню предшествующей недели). Преимущественно рост заболеваемости идёт за счёт взрослого населения (88%). В большей части случаев заболевание протекает в лёгкой форме. По данным на 28 февраля, на территории Новосибирской области зарегистрировано 106 случаев коронавируса (+12 за сутки), госпитализированы 18 пациентов (+17).

Ранее редакция сообщала о прогнозах специалистов Роспотребнадзора о возвращении второй волны заболевания.