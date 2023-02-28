Весной ожидается старт серийного производства новой Lada Vesta NG в Тольятти

Концерн «АвтоВАЗ» сообщил о планах запустить серийное производство Lada Vesta NG на площадке в Тольятти 3 марта, передает ФАН со ссылкой на заявление президента компании Максима Соколова в кулуарах Совета Федерации.

Соколов напомнил, что не так давно состоялся предсерийный запуск конвейера, который в настоящее время выпускает модели Lada Vesta New Generation уже в рестайлинговом виде.

Новые автомобили Lada Vesta NG будут оборудованы ABS и восьмиклапанными 90-сильными двигателями ВАЗ-11182, которые в настоящий момент устанавливаются в Lada Granta.

Отмечается, что приобрести новинку желающие смогут в апреле-мае текущего года. При этом, по данным Максима Соколова, машины тольяттинской сборки станут дороже тех, которые были представлены и произведены на заводе в Ижевске годом ранее.

Ранее редакция сообщала, что Росстандарт аннулирует документы на автомобили, ввезенные по параллельному импорту.

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