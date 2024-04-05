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«Жри с пола, мерзкое животное»: многодетный отец-тиран несколько лет глумился над дочерью

  • 05/04/2024, 21:00
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«Жри с пола, мерзкое животное»: многодетный отец-тиран несколько лет глумился над дочерью
Садист так наслаждался своими чудовищными выходками, что записывал все происходящее на камеру видеонаблюдения.

Шокирующая история многодетной семьи потрясла всю Сибирь. 41-летний отец-герой, который умудрился дать жизнь 4 ребятишкам, вдруг возомнил себя всемогущим владыкой. Мужчина за несколько лет сумел превратить жизнь своей семьи в настоящий ад. Никто из соседей и знакомых не знал, что твориться за закрытой дверью деревенского дома. Абьюзер ежедневно устраивал своим детям нечеловеческие испытания, избивал жену, которая за них заступалась. Больше всего доставалось старшей дочери Ангелине*. С 10 лет девочка регулярно терпела издевательства отца, но ни с кем не могла поделиться своими страданиями. Она боялась, что если расскажет кому-то о нездоровой домашней остановке, то родитель ее сразу убьет. Спасителями из плена больных фантазий сибиряка стали учителя местной школы. Они заметили, что Ангелина стала плохо учиться и боялась каждого шороха. В доверительной беседе с психологом девочка раскрылась и рассказала про все ужасы своей непростой жизни. Что происходило в семье тирана ― в материале Infopro54.

Сам себе режиссер

Андрей Г. не всегда был жестоким и властным. Возможно, что долгие годы он умел сдерживать себя и контролировать вспышки агрессии. А потом вдруг что-то пошло не так. К этому времени мужчина уже обзавелся семьей и один за одним стали рождаться дети. Казалось бы, что для спокойного и тихого счастья есть все условия и поддержка государства. Но Андрей вдруг ощутил себя самым главным человеком на планете, у которого все должно быть идеально и показательно. Только вот ребятишки, которые шалили, проказничали и доставляли проблемы, в его прекрасную картину мира никак не вписывались.

― Отец установил в доме камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать все происходящее, когда его нет дома. Как надзиратель следил за всеми удаленно и записывалась каждые промахи семьи. Больше всего, конечно, поводов для наказания было у детей, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Такая обстановка не нравилась никому, но противоречить главе семьи было опасно для здоровья. Жена пыталась встать на защиту малышей, но тут же получала по голове сковородой и умолкала.

Со временем домочадцы привыкли, что живут как в телешоу «Дом 2» под пристальным взором видеокамер и постоянным разбором всего происходящего за круглым столом.

Многодетный отец-тиран несколько лет глумился над дочерью

― Андрей каждый вечер смотрел записи и наказывал всех провинившихся. Потом снова смотрел и анализировал свои жестокие действия. Его интересовало ― не сильно ли мягко он отлупил ремнем дочку или насколько больно было жене после удара головой об стену, ― говорят соседи.

Когда следователи изъяли тонны гигабайт этой информации, то долго не могли прийти в себя от увиденного и услышанного.

«Вы  ― никчемные уроды, твари и нахлебники»

У полицейских было ощущение, что Андрей окончил какие-то курсы по абьюзу и был там полным отличником.

А вот старшая дочка Ангелина успеваемостью в школе не блистала. Запуганная и зажатая девочка каждую секунду на уроках думала только об одном, какие новые наказания подготовил для нее отец.

― При этом он делал с ребенком регулярно уроки. Только это не помогало усваивать знания, потому что любой неправильный ответ сопровождался ударами по голове, криками, матами и унижениями, ― говорят в полиции.

За каждый проступок назначалась расплата. Папа мог разбудить дочку ночью и потребовать срочно мыть полы. Мог заставить вылизывать посуду, а мог просто несколько часов не давать спать и словесно насиловать.

― Вы – никчемные уроды, твари и нахлебники! Я вас всех тут поубиваю! ― орал агрессивный родитель.

Многодетный отец-тиран несколько лет глумился над дочерью

И это было еще не самое ужасное. Камера видеонаблюдения зафиксировала как Ангелина ела. Отец ставил ей на пол тарелку, кидал еду и кричал:

― Жри с пола, мерзкое животное!

А иногда еда летела сразу на пол, без тарелок. И тогда девочка ползала на коленях и подбирала куски хлеба, макароны или холодные котлеты.

Откажешься от такого приема пищи и будешь голодать сутки. Все дети знали, что лучше подчиниться и сделать так, как желает отец, чем отведать ремня или силу удара папкиной руки. Рука у него, кстати, тяжелая. Мать много раз получала сотрясение и черепно-мозговые травмы. Для нее он сил вообще не жалел.

Несправедливый приговор

Молчановский районный суд Томской области признал Андрея Г. виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

― Мужчина осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего или в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, ― рассказали Infopro54 в суде.

В процессе также было установлено, что повзрослевшая в такой нездоровой обстановке 14-летняя Ангелина, получила тяжкое психическое расстройство. Подросток уже с трудом воспринимает доброе отношение к себе окружающих, сильно самокритична, запугана и нуждается в безграничной любви со стороны родителей.

41-летнего Андрея приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Такой исход очень огорчил отца-тирана и он собрался обжаловать приговор, считая его крайне несправедливым.

А между тем его семья реально выдохнула, когда за спиной мужчины захлопнулась решетка. К моменту освобождения отца Ангелина уже будет несовершеннолетней, но кто знает, как отбывший срок мучитель, будет воспитывать своих остальных детей.

Источник фото: freepik.com/автор — @freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Тиран приговор многодетная семья Домашнее насилие


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