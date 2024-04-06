Анвар Гатиятулин отказался от поста главного тренера в ХК «Сибирь»

Анвар Гатиятулин отказался от должности главного тренера хоккейного клуба «Сибирь». ХК снова занялся поисками кандидата на эту должность.

Как сообщили в официальной группе клуба в «ВКонтакте», Гатиятулин дал свое согласие в переговорах с «Сибирью» и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК «Сибирь».

— В настоящее время руководство клуба ведет поиск нового главного тренера для «Сибири», рассматривается несколько специалистов, выбор будет сделан в ближайшее время, — отмечается в посте.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» расторг контракт с вратарем Антоном Худобиным досрочно. Соглашение было рассчитано до конца апреля этого года.