Резидент Академпарка внедрил отечественный аналог популярных платформ для дистанционных коммуникаций

Резидент Академпарка, компания «СИБ» («Системы информационной безопасности») на базе отечественного ПО разработала кроссплатформенное решение для эффективных деловых и профессиональных коммуникаций в дистанционном формате с высокой степенью защиты информации, сообщили в пресс-службе Академпарка.

— Наша сервисная платформа обеспечивает непрерывную защиту приложений, пользователей и инфраструктуры, не накладывая ограничений на число пользователей, используемое оборудование и программное обеспечение: клиенты могут применять любую популярную операционную систему, мобильные и стационарные устройства. Кроме этого, предлагаемое решения является основой для организации переговоров в дистанционном режиме – оно обеспечивает видеоконференцсвязь с высокой степенью защищённости конфиденциальной информации, — рассказал генеральный директор ООО «СИБ» Андрей Помешкин.

Отмечается, что разработка компании «СИБ» успешно апробирована в рамках работы Центра антикризисной поддержки предпринимателей Новосибирской области Новосибирского отделения «Опора России». При прямой технологической поддержке специалистов компании Центр использовал платформу для проведения видеоконференции, посвящённой вопросам информационной и консультационной поддержки, а также адресной помощи предпринимателям Новосибирской области.

— В условиях эипднеблагополучия средства поддержания высокой активности бизнес-коммуникаций в дистанционном формате приобрели особое значение — нам необходимо обеспечивать непрерывное взаимодействие с широким кругом предпринимателей региона, и важно, чтобы связь была качественной и удобной. И поскольку речь идёт о решении вопросов, связанных с ведением бизнеса, то крайне важна надёжная защита информации. В ходе видеоконференции мы убедились, что сервисная платформа, предложенная компанией «СИБ», эффективно решает все эти вопросы, — подчеркнул председатель НОО «Опора России» Сергей Соколов.

Фото предоставлено пресс-службой Академпарка