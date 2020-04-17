НГТУ НЭТИ вошел в топ-20 самых востребованных технических университетов страны

МИА «Россия Сегодня» и «Социальный навигатор» выпустили рейтинг востребованности инженерных вузов по итогам 2019 года, сообщили в пресс-службе регионального минобразования. Отмечается, что НГТУ НЭТИ сохранил прошлогодние позиции в первой двадцатке, опередив многие столичные вузы, в том числе — участников проекта НИУ (национальные исследовательские университеты), и попал в обзор РИА Новости «10 вузов с востребованными выпускниками».

По показателю «Доля выпускников, получивших направление на работу», наш университет занимает позицию в первой пятерке с долей в 100 процентов. Всего стобалльников по этой позиции набралось 10 из 125 участников рейтинга. Впереди НГТУ НЭТИ только трое: МФТИ, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого и Самарский НИУ им. С. П. Королева.

Среди критериев, по которым оценивались вузы были: востребованность подготовленных специалистов на рынке труда (демонстрирует спрос работодателей – направление на трудоустройство выпускников по заявкам организаций, в том числе в соответствии с заключенными контрактами в рамках целевой подготовки), востребованность исследований и разработок вуза со стороны предприятий и организаций реальной экономики (этот спрос измеряется доходами вуза от реализации научно-технических разработок, проектных работ, услуг в поддержку деятельности предприятий и организаций, образовательных программ профессионального образования и обучения), а также академическая востребованность результатов исследований и разработок, заявленных в научных публикациях, может быть измерена индексом цитирования.

Фото пресс-службы НГТУ НЭТИ