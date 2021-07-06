Резиновые спортивные покрытия: виды, применение, выбор материалов

Чтобы снизить риски, необходимо внимательно относиться к обустройству помещений. Особое внимание придется уделять выбору и установке напольных покрытий. Они должны быть одновременно стойкими к износу, прочными, не скользкими, амортизационными, привлекательными внешне.

Популярные виды спортивных покрытий и их применение

Покрытия для спортивных объектов не имеют строгой единой классификации. Они разделяются на группы по условиям использования, видам дисциплин, способу укладки, форме выпуска, материалам изготовления и т. д. В последние годы наибольшее распространение получили плитные, рулонные, модульные, бесшовные настилы из резиновой крошки. Среди них есть съемные и несъемные варианты. В их основании лежат переработанная резина, полиуретан, ПВХ, акрил.

Плитка используется для тренажерных залов, а в частности в зонах свободных весов, силовых и кардио- тренажеров. Ее же применяют при обустройстве уличных спортивных объектов. Искусственная трава применяется на футбольных полях и теннисных кортах, бесшовные покрытия – на баскетбольных и волейбольных площадках. Модули подходят для временных настилов, например, для восточных единоборств.

Важные параметры выбора

Подбирая резиновое покрытие для тренажерного зала, стадиона, спортзала, любого другого спортивного объекта, необходимо учитывать ряд характеристик. Покупать материалы нужно у проверенного поставщика, предъявляющего на продукцию сертификаты, продолжительный срок гарантии. Богатый ассортимент представлен в каталоге компании Rubber Step. Ее менеджеры рекомендуют обращать внимание на:

тип основания (большинство материалов можно укладывать только на жесткую и ровную поверхность);

интенсивность эксплуатации (рассчитывается индивидуально для каждого объекта, определяет требования к толщине и составу покрытия);

характер внешних воздействий (осадки, ультрафиолет, температура);

дизайн (для отельных видов спорта устанавливаются жесткие требования к внешнему виду, цвету покрытий).

Резиновые напольные материалы все чаще приходят на смену спортивному линолеуму, деревянным настилам, ковролину, газонам из травы. Они отлично справляются с любыми нагрузками при условии грамотного выбора и правильного монтажа.

Подготовлено по материалам https://rubber-step.ru/