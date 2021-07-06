Резиновые спортивные покрытия: виды, применение, выбор материалов

Чтобы снизить риски, необходимо внимательно относиться к обустройству помещений. Особое внимание придется уделять выбору и установке напольных покрытий. Они должны быть одновременно стойкими к износу, прочными, не скользкими, амортизационными, привлекательными внешне.
Покрытия для спортивных объектов не имеют строгой единой классификации. Они разделяются на группы по условиям использования, видам дисциплин, способу укладки, форме выпуска, материалам изготовления и т. д. В последние годы наибольшее распространение получили плитные, рулонные, модульные, бесшовные настилы из резиновой крошки. Среди них есть съемные и несъемные варианты. В их основании лежат переработанная резина, полиуретан, ПВХ, акрил.
Плитка используется для тренажерных залов, а в частности в зонах свободных весов, силовых и кардио- тренажеров. Ее же применяют при обустройстве уличных спортивных объектов. Искусственная трава применяется на футбольных полях и теннисных кортах, бесшовные покрытия – на баскетбольных и волейбольных площадках. Модули подходят для временных настилов, например, для восточных единоборств.
Подбирая резиновое покрытие для тренажерного зала, стадиона, спортзала, любого другого спортивного объекта, необходимо учитывать ряд характеристик. Покупать материалы нужно у проверенного поставщика, предъявляющего на продукцию сертификаты, продолжительный срок гарантии. Богатый ассортимент представлен в каталоге компании Rubber Step. Ее менеджеры рекомендуют обращать внимание на:
Резиновые напольные материалы все чаще приходят на смену спортивному линолеуму, деревянным настилам, ковролину, газонам из травы. Они отлично справляются с любыми нагрузками при условии грамотного выбора и правильного монтажа.
Подготовлено по материалам https://rubber-step.ru/
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