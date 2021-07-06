Промышленные логгеры: функции, характеристики, сферы и цели применения

Такие устройства могут выполнять сразу несколько функций – фиксировать данные, сохранять их на облачных хранилищах, передавать на контрольные пункты. Современные логгеры отличаются компактными размерами, высокой точностью, простотой монтажа и обслуживания, стойкостью к различным негативным факторам. Продвинутые модели дополняются дисплеями, функционируют в режиме нон-стоп, позволяют осуществлять измерения в реальном времени.

Достоинства современных регистраторов данных

В отличие от обычных измерительных приборов, современные логгеры имеют расширенный функционал. Они считаются универсальными благодаря обширным областям применения. Их дополнительные преимущества заключаются в следующих важных моментах:

высокой стабильности (данные считываются постоянно, независимо от внешних условий);

малый вес, обеспечивающий простоту монтажа;

нетребовательность в обслуживании;

большой скорости срабатывания;

программируемости по частоте снятия показателей;

сравнительно невысокой стоимости.

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Как используются промышленные логгеры

На предприятиях пищевой, фармацевтической, химической промышленностей, на тепловых и энергетических станциях и прочих объектах показатели окружающей среды необходимо измерять постоянно. От этого зависят условия труда, качество выпускаемой продукции, безопасность и прочие факторы. Регистраторы позволяют своевременно обнаружить вероятность возникновения аварийных ситуаций, факты поломки оборудования. Благодаря их использованию можно контролировать микроклимат, требования к которому прописаны в санитарных требованиях. Логгеры также выполняют важные функции в лабораториях, различных научных и исследовательских институтах, а банковских хранилищах и в музеях, медицинских учреждениях, где нужно поддерживать стабильную температуру в заданных пределах.

Принцип применения регистраторов данных предельно прост. Устройства в автоматическом режиме и с заданной периодичностью или по сигналу собирают информацию с импульсных расходометров, датчиков сигнализации, обрабатывают ее, затем передают на сервер. Встроенный модем позволяет накапливать архивы удаленно по беспроводным каналам. Специальное программное обеспечение позволяет вести контроль и учет либо поиск внештатных ситуаций.

Подготовлено по материалам сайта https://promodem.ru/