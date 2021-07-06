420 неплательщиков остались без газа в Новосибирской области

С начала текущего года «Газпром межрегионгаз Новосибирск» отключил от газоснабжения 420 злостных неплательщиков, проигнорировавших неоднократные требования поставщика газа погасить задолженность. Более 11 тысяч должников уведомлены о предстоящем прекращении подачи газа. В списке на отключение находятся жители частного сектора и многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе поставщика газа.

Как сообщили Infopro54.ru в компании, просроченные долги имеют 18,5 тысячи жителей Новосибирской области — это 14% от общего количества абонентов газовой компании в регионе. При этом просроченная задолженность населения Новосибирской области за год выросла на 17% — до 97,7 млн рублей (на 1 июня 2021 года).

Основанием для отключения от газоснабжения служит отсутствие оплаты или неполная оплата потребленного газа в течение 2 месяцев подряд. При этом поставщик вправе приостановить подачу газа уже через 20 дней после направления абоненту уведомления об отключении. Чтобы возобновить использование газа, абоненту придется оплатить не только долг и пени, но и расходы по отключению и повторному подключению

Отмечается, что приостановке газоснабжения всегда предшествует информационная кампания: абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством СМС-сообщений, рассылают уведомления о задолженности, предупреждения о предстоящем отключении, а также досудебные претензии. Крайние меры применяются только в отношении злостных неплательщиков, которые не реагируют на предложения компании урегулировать ситуацию.

Поставщик газа призывает своих абонентов не накапливать долги и напоминает, что передать показания счетчика и оплатить газ без комиссии можно в личном кабинете «Мой Газ» либо на сайте «Газпром межрегионгаз Новосибирск». По возникающим вопросам обращайтесь по телефону единой справочной: 8 800 250-98-27.

Ранее Infopro54.ru писал, что газовики приступили к отключениям должников и начислению пени за просрочку платежей после отмены моратория, введенного постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424.