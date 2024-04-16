Резко возрос спрос на курьеров в Новосибирской области

За первые три месяца 2024 года в Новосибирской области резко вырос спрос на курьеров. Для них было открыто 1,6 тысяч вакансий — рост по сравнению с прошлым годом составил 51%. В целом по стране ситуация несколько иная. Спрос на таких специалистов вырос на 71%. Такие данные приводят эксперты онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Работодатели готовы платить курьерам от 91,9 — 155 тыс. рублей. В прошлом году рыночный диапазон зарплат был несколько скромнее — от 67 тыс. рублей до 130,3 тыс. рублей.

Тем не менее, в данный момент работодатели не испытывают недостатка в кандидатах.

— На одну вакансию для курьеров в регионе приходится 4,4 резюме, что соответствует норме для рынка труда (показатели нормы: 4 – 7,9 резюме на вакансию). При этом и у соискателей, рассматривающих трудоустройство по данной специальности, не будет больших сложностей с поиском работы, в силу растущего спроса и комфортной конкуренции за рабочие места, — отметили аналитики hh.ru

Отмечается, что для курьера важны честность, работоспособность, быстрая обучаемость, вежливость, аккуратность, трудолюбие, внимательность, деловое общение, а также доброжелательность. Для тех специалистов, которые передвигаются на автомобиле, необходимо наличие водительского удостоверения категории B. Кроме того, курьеры должны уметь ориентироваться по карте и пользоваться навигатором.

Ранее редакция сообщала, что на 25% вырос объем экспресс-доставки посылок в Новосибирске.