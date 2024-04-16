Экс-чиновников задержали по подозрению в мошенничестве в Новосибирске

В Новосибирске полицейские задержали бывших чиновников, подозреваемых в мошенничестве в сфере в дорожно-строительной отрасли.

Сотрудниками УЭБиПК МВД было установлено, что в 2017 – 2018 годах между муниципальными учреждениями, отвечающими за обслуживание светофоров на улицах города, и частными организациями-подрядчиками были заключены контракты на общую сумму 50 миллионов рублей.

Согласно контрактам подрядчики должны были обслуживать и содержать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением в Новосибирске.

После заключения контрактов, денежные средства, поступившие на счет организаций, были распределены на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств.

— В результате совершенного преступления бюджету Новосибирской области причинен ущерб на сумму 50 млн рублей. Следователями ГСУ МВД по региону возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». расследование находится на контроле у прокуратуры, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Как сообщил Infopro54 источник, близкий к следствию, задержанными оказались экс-директор МБУ «Горсвет» Константин Анакин и экс-глава ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрий Мальцев.

Сейчас в отношении обоих фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.