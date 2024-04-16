Новосибирская область единственная в Сибири, где выросло количество МФО

Быстрее рынка

На конец 2023 года в Новосибирской области были зарегистрированы 57 микрофинансовых организаций (МФО) — на четыре компании больше, чем год назад. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Общий объем портфеля микрозаймов (остаток долга без учета начисленных процентов) составил 97,9 млрд рублей. Это на 19,1% больше, чем на конец 2022 года.

— В Новосибирской области зарегистрировано значительное число крупнейших МФО, в том числе предоставляющих микрозаймы онлайн. Некоторые из этих компаний входят в пятерку крупнейших игроков в РФ. Новосибирская и Кемеровская области — единственные регионы СФО, где количество зарегистрированных МФО за год выросло, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ. — При этом все ключевые совокупные показатели деятельности компаний Новосибирской области демонстрируют более скромную динамику год к году, нежели показатели компаний РФ в целом. Так, объем выданных микрозаймов в Новосибирской области в 2023 году вырос на 23,4%, в РФ — почти на 30%.

Опрошенные Infopro54 участники рынка также говорят о приростной динамике, причем более высокой, чем среднероссийские показатели. Так, в сервисе онлайн-займов «ВебЗайм» объем выдач вырос на 30%, рост по портфелю — еще выше.

— Общее снижение рынка и наш рост связаны с ужесточением регуляторных требований, которые приводят к уходу с рынка многих мелких игроков, не справившихся с новой реальностью. Эти процессы позволяют нам получить часть их трафика и наращивать свои объемы, — отметил генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Константин Шарапов. — В целом 30-40% наших клиентов — это жители крупных российских городов, чаще из столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.

Он также пояснил причин локализации в Сибири крупных игроков рынка микрокредитования.

— Образование в округе соответствует уровню образования в западной части России, при этом уровень заработной платы ниже. Соответственно, чисто с экономической стороны на старте выгоднее организовывать работу здесь, а, например, не в столице или за пределами России, — говорит Шарапов.

У онлайн-платформы Webbankir объем выдач потребительских займов в 2023 году вырос на 40%.

— Такой рост отчасти связан с тем, что мы с самого основания компании занимаемся исключительно онлайн-кредитованием, а сейчас этот сегмент растет быстрее всего, — комментирует Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Андрей Петков, генеральный директор МФК «Честное слово» отмечает, что, согласно данным НБКИ, выдачи онлайн-микрозаймов по рынку в 2023 году выросли на 18% относительно предыдущего года. При этом он подчеркивает, что никаких инновационных идей или новых сервисов на рынке представлено не было.

— Этот тренд пока сохраняется в 2024 году, но нужно будет смотреть на ситуацию с 1 июля 2024 года, наблюдая за реакцией рынка на ужесточение законодательных требований и изменений в алгоритмах расчета долговой нагрузки клиента, — прогнозирует Петков.

МФК «Лайм-Займ» в 2023 году выдал в Сибирском федеральном округе 165 676 займов (В 2022 году — 101 057 займов), то есть спрос вырос на 64%.

— Если говорить о доле рынка Сибири по отношению к стране, то с 2022 года мы наблюдаем небольшой, но уверенный рост, — комментирует управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева. — В начале 2022 года доля займов от общего по стране в Сибири составляла 12,3% (в количестве займов) и 11,6% (в рублях). К концу первого квартала 2024 года эти цифры выросли до 13,3% и 12,5% соответственно.

Чистый портфель «Лайм-Займ» в 2023 году вырос более чем в два раза (+108%) и достиг 4,3 млрд рублей. Объем микрозаймов, выданных в 2023 году, составил 17 млрд рублей, — это на 84% больше, чем в 2022 году.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров пояснил, что увеличение спроса на заемные средства и, в частности, на микрозаймы в 2023 году наблюдалось на фоне роста доходов населения и общей стабилизации экономики.

— Особенно заметно повысился спрос на installment-займы (IL). Доля выдача этого продукта в 2023 году достигла своего исторического максимума и составила 46% от всех займов. Что касается «Займера», мы поступательно наращиваем долю среднесрочных IL-займов в выдачах. За 2023 год она выросла на 4 п.п. и достигла 18%, — добавил эксперт.

Предпочтения частных клиентов смещаются к длинным займам

В последнем квартале 2023 года, по наблюдениям Сибирского ГУ ЦБ, чаще всего люди брали: займы «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней), небольшие займы до 30 тысяч рублей на срок от 31 до 60 дней и выше, а также более крупные займы от 30 до 100 тысяч рублей на срок от 61 до 180 дней.

— В 2023 году люди заняли 25,3 млн раз (+12% к 2022 году) в новосибирских МФО на сумму 317 млрд рублей (+23,4%). Средний размер микрозайма за год вырос с 11,7 до 12,5 тысячи рублей. Причем в офисах люди брали более крупные суммы, чем оформляли дистанционно: 17 и 12,3 тысячи рублей соответственно, — рассказали у Сибирском ГУ ЦБ в ответ на запрос Infopro54.

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Андрей Пономарев к современным трендам розничного рынка МФО относит рост доли Instalment loans, то есть среднесрочных займов по сравнению с краткосрочными займами «до зарплаты». Эксперт связывает это с рядом факторов:

С высокой конкуренцией на рынке, из-за чего привлекать новых клиентов становится сложнее и дороже.

С политикой регулятора, которая ограничивает кредитование людей с высокой долговой нагрузкой. В итоге компании тщательнее оценивают заемщиков и наращивают объемы кредитования за счет наиболее качественной части своей аудитории, то есть предлагая IL повторным клиентам, проявившим себя с положительной стороны.

— Интересно, что такая политика привела к улучшению качества портфелей МФО. То есть, с одной стороны, объемы выдач выросли, как отмечалось выше, а с другой — по данным Банка России, доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней снизилась до 9%, что является самым низким значением с начала 2021 года, — констатирует Пономарев.

Роман Макаров добавляет, что за 2023 год МФО выдали IL-займы на общую сумму в 461 млрд рублей, прирост объема выдач год к году составил 47%. Именно в этом сегменте был выдан основной объем микрозаймов (46% от общего объема выдач).

Объем выдач в сегменте PDL в 2023 году также вырос и составил 339 млрд рублей, что на 16,5% больше, чем в 2022-м.

— Однако доля займов «до зарплаты» в общем объеме выдач за год снизилась с 38% до 34%, что является минимумом за всю историю, — констатирует он. — Впрочем, процентные доли — это только относительный показатель. Займы «до зарплаты» по-прежнему очень популярны за счет своего удобства и скорости оформления. Полагаем, спрос на небольшую сумму заемных средств не исчезнет никогда и ни при каких экономических условиях.

В МФК «Лайм-Займ» основной рост выдач приходится на потребительские микрозаймы (Installment) — их доля в портфеле составляет 86%. На долю коротких займов (PDL) приходятся 14%.

— У МФК «Лайм-Займ» есть два типа займов: PDL — это короткие займы с небольшой суммой выдачи и Installments — среднесрочные займы с более крупной суммой выдачи и платежами по графику, от 3 до 12 месяцев. — рассказывает Олеся Киселева. — За последний год популярность длинных займов у клиентов из Сибири заметно выросла. Так, в конце 2022 года доля длинных займов в общей выдаче составляла 42,7%, доля коротких — 57,3%. К концу 2023 года доля длинных займов выросла до 67,3%, доля коротких снизилась до 32,7%. В первом квартале 2024 года эта тенденция сохранилась: длинные займы занимают 69% от общей выдачи, короткие — 31%.

Развитие сегмента МФО в Сибири, по ее словам, в целом повторяет общероссийский тренд: набирают популярность продукты, приближенные к банковским, — займы Installment. Также в компании наблюдают общий рост интереса к МФО. Средний портрет заемщика из Сибири — это неженатый мужчина без детей, который работает по найму.

Константин Шарапов рассказал Infopro54, что сервис «ВебЗайм» по-прежнему сохраняет моноспециализацию на PDL-займах или займах «до зарплаты».

— По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году были выданы 34,91 млн PDL-займов. Это рекордный показатель — он на 12,25% больше займов, выданных в 2022 году (31,1 млн), и почти на 22% больше, чем в 2021 году (28,62 млн), — пояснил собеседник редакции. — Популярность PDL-кредитования обоснована высоким спросом населения в заемных средствах на фоне инфляции, а также ужесточением кредитной политики банков. Наши собственные показатели в 2023 году были стабильными: объемы выдач росли от квартала к кварталу, а в четвертом квартале были зафиксированы самые высокие значения.

В МФК «Честное слово» сегмент PDL также преобладает над Installment в разрезе выдач: по итогам 2023 года PDL составил 53% в общей структуре выдач компании. Совокупный прирост выдач составил около 65% в 2023 году относительно 2022 года.

Бизнес-портфель дал рост в 20%

По данным Банка России, портфель займов МФО, выданных бизнесу, по итогам 2023 года увеличился почти на 50% — до 105 млрд рублей. Средние размеры займа юрлицам и индивидуальным предпринимателям в четвертом квартале 2023 года составили 0,7 млн рублей и 1,1 млн рублей соответственно (годом ранее — 0,9 млн рублей и 1 млн рублей). 40% средств субъектам МСП были выданы дистанционно (13% в 2022 году).

В Новосибирской области, по данным Сибирского ГУ ЦБ, юридические лица и ИП получили в МФО почти 700 микрозаймов на сумму 1,6 млрд рублей (+20,7% за год). Из них 1,3 млрд были выданы «государственными» МФО (фондами поддержки предпринимательства) на льготных условиях.

Евгений Богач, коммерческий директор Cashmashina, отметил, что в компании наблюдают схожие тренды по росту портфеля, дистанционным сделкам, что и в целом по рынку.

— По факту денежные займы под залог авто стали достойной альтернативой банковским кредитам и, благодаря надежности и быстрому оформлению, привлекают все больше клиентов. Сегодня рынок микрофинансирования прозрачный и строго контролируется ЦБ РФ. Это является определяющим фактором доверия для наших заемщиков.

В Новосибирской области и на Дальнем Востоке компания Cashmashina больше известна под именем «Автосити Финанс» и сейчас находится в стадии ребрендинга. Новый бренд Cashmashina стал мультифункциональным. Помимо денежных займов под залог авто, клиентам компании доступна услуга аренды автомобилей под личное пользование с последующим правом выкупа. Благодаря этому автолизинг стал более доступным для физических лиц, а не только для бизнеса.

Erid:4CQwVszH9pWxHwP2era Cashmashina — это доступный лизинг легковых автомобилей для физических лиц. Такой тип аренды могут финансово потянуть очень многие и впоследствии выкупить авто в собственность. Часто аванс и ежемесячные платежи обходятся дешевле, чем кредит в банке. Cashmashina располагает крупным автопарком (более 100 машин), предлагает авто на любой вкус и кошелек и помогает с техническим обслуживанием на протяжении всего срока лизинга. Удобство лизинга заключается еще и в том, что автомобиль можно легко заменить на другой на любом сроке аренды. При этом клиент не несет издержки за продажу старого авто. Расходы по поиску и оформлению новой машины Cashmashina берет на себя. Если в парке компании не нашлось нужного автомобиля, клиенты могут предложить к оформлению свой вариант на основе Avito, Drom или Auto.ru. ООО «НФТ. ИНН 5404142458, ОГРН 1205400015699. Реклама. Рекламодатель: ООО МКК АСТФ

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Все уходят в дистант

Андрей Пономарев отмечает, что, по официальной статистике, в 2023 году доля онлайн-займов по России достигла рекордных 75%.

— Для большинства людей — это самый комфортный и быстрый способ получить деньги, к тому же, в отличие от физических отделений, онлайн-сервисы работают в режиме 24/7. В свою очередь, для компаний это наиболее гибкая и эффективная модель ведения бизнеса, — поясняет динамику Пономарев.

Роман Макаров добавляет, что в четвертом квартале доля онлайн-займов достигла нового максимума — 78%. При этом по PDL-займам этот показатель увеличился с 87 до 95%, а по IL-займам — с 73 до 85%.

— Рост доли онлайна на рынке МФО в прошлом году был предсказуем и, вполне вероятно, сохранится в ближайшие несколько лет. За исключением самых зрелых заемщиков население России полностью освоило дистанционные сервисы, в том числе и финансовые, — комментирует эксперт. — В то же время для МФО развитие онлайн-каналов позволяет сократить расходы на содержание офиса и персонала, увеличивая операционную эффективность. Таким образом, переход финансовых услуг в онлайн выгоден всем: и заемщикам, которые хотят получать финансирование своих потребностей максимально быстро, и кредиторам, которые нацелены на повышение эффективности своего бизнеса.

Впрочем, по данным Сибирского ГУ ЦБ, доля онлайн-займов в Новосибирской области еще больше. По итогам 2023 года она составила 94,7% в объеме выдач, годом ранее — 91,4%.

В МФК «Лайм-Займ», МФК «Честное слово» заявили, что работают только по онлайн-модели, которая не предполагает наличие офисов или физических филиалов.

— Сегодня практически весь рынок МФО работает удаленно, поэтому корреляции с территориальным расположением клиентов нет, — комментирует Константин Шарапов.

Кстати, по данным Андрея Пономарева, среди крупнейших городов Сибири самые дисциплинированные заемщики живут в Красноярске. Здесь уровень дефолтов в 2023 году составил всего 6,8%. В Новосибирске и Омске — 7,4% и 7,6% соответственно. При этом во всех этих городах доля займов, просроченных до 90 дней, снизилась за год на 1,5-2,3 п. п.