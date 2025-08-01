Резкое похолодание с грозами придет в Новосибирскую область на выходных

Первые выходные августа напомнят жителям Новосибирской области о приближении осени. Жара отступает и на смену ей приходит нестабильная погода с осадками и понижением температуры. Об этом сибиряков предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отмечает синоптик, в выходные, 2 и 3 августа, на территории Западной Сибири ожидаются неблагоприятные погодные условия с резким понижением температуры.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в субботу, 2 августа, в Новосибирской области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами (днем с градом). Порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха составит +25..+27 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до +11 градусов.

Воскресенье принесет похолодание до +19…+21 градусов. В городе также пройдут дожди различной интенсивности, местами грозы. Ветер сменит направление на северо-западное, он усилится до 5-10 м/с, при порывах — до 20 м/с. Ночная температура может опуститься до +3…+8 градусов.

В начале следующей рабочей недели похолодание продолжится.

Стоит отметить, что по народному календарю 2 августа отмечается Ильин день. С ним связывали наступление осени и завершение купального сезона. Даже если светило солнце, купаться больше не решались. Считалось, что дождь на Илью говорил о дождливом сентябре.

3 августа, согласно народному календарю, наступает Онуфрий Молчаливый (Безмолвник или Молчальник). Грозовые дожди в этот день были вестниками долгой и сырой осени.

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