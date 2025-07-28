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Самые затапливаемые улицы Новосибирска назвали в Единой диспетчерской службе

  • 28/07/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
Самые затапливаемые улицы Новосибирска назвали в Единой диспетчерской службе
Система водоотведения города рассчитана на осадки до 17 мм в сутки

В период кратковременных пиковых осадков в Новосибирске чаще всего происходит подтопление участков дорог на улицах: Ипподромской, Курчатова, Кропоткина, Гоголя, Фабричной, Большевистской, Авиастроителей, Бориса Богаткова и проспекте Дзержинского. Об этом Горсайту сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

После рекордного ливня, который в Новосибирске прошел 17 июля,  этот список пополнили улицы Трикотажная, Волочаевская, Народная, Учительская, Богдана Хмельницкого, Мясниковой, Ватутина, Титова, Забалуева, пл. Труда, пл. Энергетиков, Военная и Владимировская.

— Система водоотведения города рассчитана на осадки до 17 мм в сутки. При сильных дождях канализация не справляется с быстрым приёмом большого объёма воды, — отметили в мэрии.

Напомним, в мэрии города ранее сообщали о масштабных планах по промывке ливневой канализации. По данным издания, сейчас в муниципалитете готовится контракт на проведение этих работ.

Кроме того, на 2025 год в городе запланировано строительство новой ливневки. В 2024 году в городе введено 3737 метров новых сетей, в 2025 — 2067. Еще 806 метров находятся в работе. Кроме того, идет проектирование ливневки на улицах Петухова, Народная, Инженерная, Владимировская, Громова, Кропоткина, Невельского.

С весны 2025 года полномочия по содержанию и контролю за строительством ливневой канализации переданы от МП «Метро МиР» к МКУ «Гормост».

Напомним, в этом году на ремонт ливневой канализации выделено 350 млн рублей, еще 500 млн планируется получить из областного бюджета. По словам главы города, для создания всей необходимой инфраструктуры необходимо 40 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на главной улице Новосибирска провалился асфальт

Фото предоставлено Геннадием М., читателем Infopro54.

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ливневка


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