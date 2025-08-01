В Новосибирске на заборе написали правила русского языка

Гости Новосибирска из Кызыла поразились забору, который увидели вокруг одной из строек Новосибирска. Видео появилось в домовом чате корреспондента Infopro54.

Неизвестный автор отмечает, что на протяжении 500 метров на заборе, за которым строят школу, размещены правила русского языка, математические и физические формулы, интересные факты о России и т.д. По ее словам, забор покрашен темной краской, а по нему белой «написано то, о чем многие уже забыли».

— Представляете, иметь окно, которое выходит на эту стройку и это все читать. Тут не захочешь, а умным станешь. По крайней мере, на экзамены придешь подготовленный. Пока будет стройка, тут все это будет читаться. Идея обалденная. Например, я даже не знала, что Россия находится в 11 часовых поясах, а теперь знаю. Не хочешь — запомнишь, — восхищается автор.

Она отметила, что в центре Кызыла уже 10 лет стоят железные покореженные заборы.

— Если бы на них была хотя бы такая информация, то это было бы очень полезно, —заявляет гостья Новосибирска.

Как выяснил корреспондент Infopro54, речь идет о школе, которая возводится в микрорайоне «Европейский берег». Соответствующая фотография размещена в соцсетях микрорайона.

— Под новую школу активно забивают сваи. Ее завершение намечено на конец 2027 года, — уточняется в сообщении.

Ранее застройщик микрорайона ГК Брусника размещал арт-забор вокруг одного из строящихся домов на набережной.

Напомним, по итогам ЕГЭ 2025 года русский язык, по предварительным данным, завалили 0,7% от 13526 выпускников новосибирских школ, сдававших экзамены (то есть около 100 человек). Базовую математику — 2,7%, профильную — 5,3% (6233). Точное количество получивших «двойки» за госэкзамен будет известно осенью, отмечал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске определили подрядчиков строительства шести школ по концессии. Предыдущий подрядчик сорвал сдачу этих проектов.