Остановить рост цен потребуют новосибирцы 5 августа

В Новосибирске пройдет пикет против роста цен на продукты первой необходимости и лекарства. Его организатором выступает Новосибирское областное отделение КПРФ. Мероприятие состоится 5 августа с 18:00 до 19:00 на площади Пименова, рядом с ГПНТБ.

Представители КПРФ выступают за установление системы государственного контроля над ценообразованием. Они уверены, что это позволит россиянам покупать продукты и лекарства по приемлемым ценам.

— В последнее время цены на продукты и лекарства в Новосибирской области в среднем выросли на 15–30%. Людям с небольшим уровнем дохода, особенно пенсионерам, приходится экономить, чтобы выжить, — констатируют организаторы пикета.

Напомним, по итогам июня, годовой темп прироста цен в Новосибирской области составил 11% (к июню 2024 года). Для сравнения, в целом по России этот показатель находился на уровне 9,4%. Самый большой прирост цен показали услуги организаций культуры (22,81%), пассажирского транспорта (16,56%), медицинские услуги (14,51%).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске цена на картофель нового урожая достигла 200 рублей за килограмм.