Результатами геномных исследований уже заинтересовался бизнес

— В национальном проекте «Наука» предусмотрено формирование в России трех центров мирового уровня по геномным исследованиям. Разработана федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий. Два проекта, которые сейчас реализуют органы госвласти, пока находятся в стадии дооформления, но скоро появится окончательная информация об условиях участия в них, индикаторах и параметрах их выполнения, — рассказал на пресс-конференции директор ФИЦ ИЦИГ СО РАН Алексей Кочетов.

ИЦИГ планирует подать заявку на создание такого центра в Новосибирске. Представители института уже обсуждали это намерение с федеральным министерством науки и получили поддержку главы ведомства Михаила Котюкова. Сейчас идет подготовка к конкурсным процедурам.

— Ждем, когда появится информация о правилах участия, критериях оценки. В перспективе речь может идти о выделении около 3 млрд рублей на 7 лет, — говорит Алексей Кочетов.

Он также напомнил, что в рамках проекта «Академгородок 2.0» в Новосибирске планируется создать Центр генетических технологий — инфраструктурную площадку, где можно будет проводить исследования полного цикла: от фундаментальных до разработки технологий и их внедрения — в области генетики и всего, что с ней связано. Центр ориентирован на решение актуальных задач в сфере медицины, сельского хозяйства и биотехнологий. Предполагается, что на этой площадке будут работать не только институты, вузы, но и коммерческие компании, которые занимаются такими проектами.

— Создание в Новосибирске центра генетических технологий предоставит возможность для ускоренного развития и исследований фундаментальных проблем генетики и геномики человека, животных, растений, микроорганизмов — для разработки соответствующих технологий и их внедрения в практику. Создан координационный совет центра, в который вошли представители 20 исследовательских институтов и вузов. Все они планируют реализовывать на площадке свои проекты, — говорит Алексей Кочетов.

Институт Цитологии и генетики разработал предварительный проект центра. Сейчас ведется работа по согласованию условия его реализации с министерством науки РФ и другими федеральными организациями.

Расчетная площадь центра — около 20 тысяч кв. м. Предполагается, что в его структуру войдут 7 площадок, из них две — основные. Одна из них расположится на Васхниле. На базе Сибирского НИИ растениеводства и селекции будут реализованы программы, связанные с внедрением генетических технологий, их разработкой и применением для создания новых сортов сельскохозяйственных растений. В Краснообске также планируется построить отдельное здание фитотрона.

— В рамках Центра генетических технологий планируется развитие второй очереди SPF-вивария. Это не только система для создания лабораторных животных, но и установка для их глубокого изучения, в том числе с помощью геномного редактирования, — говорит научный руководитель ФИЦ ИЦИГ СО РАН Николай Колчанов. — Представление, что болезнь имеет простую теологию — неоправданно. Чтобы разрабатывать лекарство, нужно понимать — какие гены работают неправильно. Для этого требуется подключать биоинформатику, методы клеточной биологии, имиджинговые технологии. Тот факт, что в структуре федерального центра имеются два медицинских института, позволяет нам выходить на полный цикл исследований, вплоть до клинических испытаний.

Вторая центральная площадка будет расположена в ИЦИГ. Ее ключевым структурным подразделением является SPF-виварий, где можно проводить исследования для разработки новых лекарственных препаратов и изучения генетических моделей заболеваний человека.

В рамках проекта планируется провести обновление зверофермы ИЦИГ, где уже много лет проходит эксперимент по доместикации (одомашниванию) животных.

Предварительный объем инвестиций в Центр генетических технологий — 21 млрд рублей. В центре предполагается создание 320 новых рабочих мест.

Заместитель директора ФИЦ ИЦИГ СО РАН Петр Куценогий отмечает, что активный интерес к работе генетиков начинают проявлять представители бизнеса. Он считает, что этот тренд вполне обоснован. Ранее фундаментальная наука развивалась самостоятельно, а коммерческие компании предпочитали покупать генетический материал за рубежом.

— Когда встал вопрос санкций, импортозамещения, все вспомнили, что генетика — это очень наукоемкая база. Для локализации производства в России нужен генетический материал, адаптированный к климатическим, кормовым и прочим условиям нашей страны. Импортный материал, который завозится к нам, используется едва ли на 30-40%, так как создан не под наши условия, — поясняет Петр Куценогий. — Если в России не будут созданы центры компетенций, которые разрабатывают технологии с самого базового уровня, то мы можем остаться не у дел. Могут остановиться сложные цепочки переделов.

Сегодня ИЦИГ уже подписал соглашения о сотрудничестве с рядом компаний: химическими консорциумами, производителями продуктов питания. На Технопроме в 2018 году достигнуты договоренности о взаимодействии института с ПАО «Сибур», уже идет совместная работа с агрохолдингом «Мираторг», в процессе переговоры с компанией «Эфка» и т. д,

— Партнеры ставят перед нами задачи по созданию базового продукта, на котором будет строиться все цепочка переделов под российские условия рынка и производства. Для «Мираторга», к примеру, интересны маркеры устойчивости КРС к холоду. У ряда других компаний, напротив, интерес к решению проблемы устойчивости скота к высоким температурам, к специфическим заболеваниям, которые распространены в регионах РФ, — перечисляет ученый.

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