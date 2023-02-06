Результаты деятельности АО «РЭС» отметили на отраслевом совете министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области

В рамках мероприятия были подведены итоги работы в части подведомственных направлений в 2022 году и обозначены ключевые задачи на текущий год.

В заседании приняли участие представители органов власти, руководители муниципальных образований и районов области, а также отраслевых предприятий региона. Во главе делегации системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области на отраслевом совете присутствовал генеральный директор АО «РЭС» Дмитрий Шароватов.

Подводя итоги деятельности в 2022 году в части развития регионального электросетевого комплекса, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что АО «РЭС» достигнуты существенные успехи в реализации производственных программ, направленных на поддержание бесперебойного электроснабжения и повышение доступности технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей. По итогам работы в прошлом году энергетикам удалось укрепить показатели надежности и обеспечить возможность получить дополнительные мощности на электрических подстанциях в большинстве районов Новосибирской области.

Говоря о планах и задачах на 2023 год, министр подчеркнул, что инвестиционная программа АО «РЭС» — самая значительная как в плане объема инвестиций, так и важности реализуемых инвестиционных проектов. Среди наиболее перспективных объектов, планируемых к сдаче в 2023 году, он отметил строящуюся подстанцию 110 кВ «Залив». Новый центр питания призван ускорить развитие территориям юго-западной части Новосибирской агломерации. Кроме того, специалисты компании работают над подключением таких крупных федеральных проектов, как ЦПК «СКИФ», кампуса НГТУ НЭТИ и ряда объектов здравоохранения и образования.

Также в ходе заседания было отмечено участие ресурсоснабжающих предприятий региона в восстановлении инфраструктуры Беловодского района ЛНР — подшефного района Новосибирской области. В их числе и региональная сетевая организация, которая направила гуманитарную помощь не только в виде профильного оборудования и комплектующих, необходимых для поддержания нормального функционирования электросетей, но и социальные товары для местной школы.

В завершении мероприятия были отмечены сотрудники отличившихся предприятий. Из рук заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки «Почётную грамоту» главы региона получил главный инженер филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» Константин Мысякин, губернатор отметил его заслуги по результатам рабочей поездки в ЛНР в составе делегации Новосибирской области. Также министр ЖКЖ и энергетики Денис Архипов наградил директора по технологическим присоединениям АО «РЭС» Алексея Гвоздева почетной грамотой за заслуги в развитии энергетики региона.

Фото предоставлено АО «РЭС»