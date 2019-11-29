RICHMOND Residence вошёл в топ-лист актуальной российской архитектуры

Комплекс RICHMOND Residence, возводимый ГК «Дом-Строй», уже получил первое

признание профессионального сообщества — он победил в Международном

профессиональном конкурсе Национального объединения изыскателей

и проектировщиков (НОПРИЗ) на лучший проект 2019 года.

Общественно-жилой комплекс RICHMOND Residence, спроектированный для ГК «ДомСтрой» компанией ООО «АТТА-Интерн», победил в номинации «Лучший проект

многофункционального комплекса». Для статуса RICHMOND Residence эта победа важна,

поскольку знаменует вхождение этого проекта в общероссийский лидерский клуб. На это

работает и уровень конкурса, и состав его состязательного круга.

Напомним, конкурс НОПРИЗ в коллегиальном сообществе России имеет статус

состязательной площадки первого уровня: участниками его становятся самые яркие

архитектурные объекты России и стран СНГ — те, что подходят под определение «домсобытие». Примечательна и финальная локация конкурса — награждают его победителей

в резиденции Российской академии художеств на Пречистенке. Пречистенка и соседняя

Остоженка в архитектурном процессе совершенно особое место — витрина и лаборатория

передовой российской урбанистики.

Примечательна и региональная раскладка конкурса. Международную составляющую

олицетворяют проектные бюро и студии Минска, Астаны, Алма-Аты, Ташкента и

Еревана, а Россия весомее всего представлена Москвой и её областью, СанктПетербургом, Тюменью и Ханты-Мансийским автономным округом, Краснодарским

краем, Татарстаном и Республикой Чечня. В мэйнстриме российской урбанизации все эти

регионы — главные ньюсмейкеры, статистические и концептуальные лидеры,

формирующие тренды.

По составу обоих своих сообществ — и соискательского, и призового — конкурс

НОПРИЗ числится бесспорным лидером: в конкурсе участвуют здания, которые либо уже

получили репутацию достопримечательностей, либо обладают таким потенциалом.

Конкурсный круг 2019-го года в этом смысле очень насыщен. Так, соседями по клубу

победителей для RICHMOND Residence стали такие объекты, как петербургский «Лахта

Центр», парк «Зарядье» и одноимённый концертный зал, жилой комплекс «Привилегия» в

Санкт-Петербурге, московский комплекс небоскрёбов D1, Большая кольцевая линия

Московского метрополитена.

Для всякой студии или бюро соседство с такими брендами значимо даже на уровне

номинанта. А соседство по призовому клубу — и вовсе отличная «добавка» к реноме

объекта.

Фото предоставлено ГК «ДомСтрой»