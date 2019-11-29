RICHMOND Residence вошёл в топ-лист актуальной российской архитектуры

Комплекс RICHMOND Residence, возводимый ГК «Дом-Строй», уже получил первое
признание профессионального сообщества — он победил в Международном
профессиональном конкурсе Национального объединения изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ) на лучший проект 2019 года.
Общественно-жилой комплекс RICHMOND Residence, спроектированный для ГК «ДомСтрой» компанией ООО «АТТА-Интерн», победил в номинации «Лучший проект
многофункционального комплекса». Для статуса RICHMOND Residence эта победа важна,
поскольку знаменует вхождение этого проекта в общероссийский лидерский клуб. На это
работает и уровень конкурса, и состав его состязательного круга.
Напомним, конкурс НОПРИЗ в коллегиальном сообществе России имеет статус
состязательной площадки первого уровня: участниками его становятся самые яркие
архитектурные объекты России и стран СНГ — те, что подходят под определение «домсобытие». Примечательна и финальная локация конкурса — награждают его победителей
в резиденции Российской академии художеств на Пречистенке. Пречистенка и соседняя
Остоженка в архитектурном процессе совершенно особое место — витрина и лаборатория
передовой российской урбанистики.
Примечательна и региональная раскладка конкурса. Международную составляющую
олицетворяют проектные бюро и студии Минска, Астаны, Алма-Аты, Ташкента и
Еревана, а Россия весомее всего представлена Москвой и её областью, СанктПетербургом, Тюменью и Ханты-Мансийским автономным округом, Краснодарским
краем, Татарстаном и Республикой Чечня. В мэйнстриме российской урбанизации все эти
регионы — главные ньюсмейкеры, статистические и концептуальные лидеры,
формирующие тренды.
По составу обоих своих сообществ — и соискательского, и призового — конкурс
НОПРИЗ числится бесспорным лидером: в конкурсе участвуют здания, которые либо уже
получили репутацию достопримечательностей, либо обладают таким потенциалом.
Конкурсный круг 2019-го года в этом смысле очень насыщен. Так, соседями по клубу
победителей для RICHMOND Residence стали такие объекты, как петербургский «Лахта
Центр», парк «Зарядье» и одноимённый концертный зал, жилой комплекс «Привилегия» в
Санкт-Петербурге, московский комплекс небоскрёбов D1, Большая кольцевая линия
Московского метрополитена.
Для всякой студии или бюро соседство с такими брендами значимо даже на уровне
номинанта. А соседство по призовому клубу — и вовсе отличная «добавка» к реноме
объекта.
Фото предоставлено ГК «ДомСтрой»
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