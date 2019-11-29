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200 тысяч новосибирцев не платят никакие налоги

В УФНС региона надеются, что ситуацию исправит подключение региона к пилотному проекту по введению налога на профессиональный доход.
  • 29/11/2019, 18:03
Автор: Юлия Данилова
200 тысяч новосибирцев не платят никакие налоги
Эта тематика сегодня больше не экономическая, а мировоззренческая. Ее цель — обеспечить социальную справедливость налоговой нагрузки.

— Проблематика легализации заработной платы для Новосибирской области остается достаточно острой. По нашим оценкам, около 200 тысяч человек трудоспособного возраста (1,7 млн) не имеют легальных доходов. Работодатели на них справки не предоставляют, сами они декларации также не подают, но я не верю, что эти люди просто сидят на печке и ничего не делают, — сообщил, выступая на II Новосибирском налоговом форуме, руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Минфин предложил ввести в Новосибирской области налог для самозанятых

Минфин предложил ввести в Новосибирской области налог для самозанятых

По его словам, за последние три года при ежегодном сокращении в Едином государственном реестре количества юридических лиц (ЕГРЮЛ) — в среднем на 7 тысяч — налоговики фиксируют ежегодное увеличение количества налоговых агентов, уплачивающих НДФЛ в бюджет, и плательщиков страховых взносов, во внебюджетные фонды — в среднем на 3 тысячи (4%). Глава УФНС не исключил, что на долю неформальной экономики приходятся около 20-30% рынка зарплат в регионе, с учетом того, что далеко не все работодатели выплачивают всю зарплату «в белую».

— Надеемся, что введение со следующего года на территории региона налога на профессиональный доход позволит хоть чуть-чуть улучшить ситуацию с теневой занятостью, — заявил Легостаев. — Хочу подчеркнуть: введение этого налога не преследует задачи увеличения собираемости средств в бюджет. Его основная задача — дать людям возможность легализоваться, используя достаточно простую, удобную форму налогообложения.

Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко добавил, что в регионе уже прорабатывался вопрос по налогу на профессиональный доход:

— Эта тематика сегодня больше не экономическая, а мировоззренческая. Ее цель — обеспечить социальную справедливость налоговой нагрузки. Многие предприниматели, с которыми я встречаюсь, утверждают, что и так несут социальную нагрузку, делая определенные вещи для общества. Я говорю: «Дело не в том, что вы хотите сделать для общества, а в том, что людям нужно от вас. Это немного разные вещи». Налог на профессиональный доход — это открытый шаг со стороны государства, предоставляющего людям возможность заявить о том, что они являются не бездельниками, а частью общества в котором живут.

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

По состоянию на 1 ноября 2019 года в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в Новосибирской области числятся 103 тысячи организаций и 86 тысяч предпринимателей. При этом только 82% от общего числа организаций представляют отчетность, то есть каждая пятая компания просто не отчитывается о своей деятельности. Только 71% компаний уплачивает налоги. По мнению руководителя УФНС, это свидетельствует о том, что значительная доля организаций в регионе создается не в целях осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. С 2016 года количество зарегистрированных на территории региона организаций сократилось на 27% за счет мероприятий по предотвращению создания «фиктивных» компаний и активизации работ по административному исключению недобросовестных организаций из реестра.

— С 2016 года нам дано право исключать не только недействующие организации, но и такие, в отношении которых запись о недостоверности сохраняется в реестре более 6 месяцев. На сегодняшний день мы внесли более 50 тысяч записей о недостоверности сведений. В отношении 9 тысяч организаций записи о недостоверности сведений остаются актуальными, — сообщил Легостаев. — В результате мы уже приступили к работе по исключению организаций из госреестра, если такая запись числилась за ними более полугода. Всего мы исключили из ЕГРЮЛ около 14 тысяч организаций, в том числе при наличии в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности — почти 9 тысяч.

ИП не просчитывают свои обязательства

ИП не просчитывают свои обязательства

Белее проблемной категорией, по словам Алексея Легостаева, являются индивидуальные предприниматели, у которых 31 декабря возникнет обязанность вносить платежи по страховым взносам. Впрочем, налоговик заявил, что на этом сегменте ситуация вскоре может измениться, так как в законодательстве появилась новелла, позволяющая налоговикам самостоятельно исключить из госреестра ИП, не осуществляющие деятельность и не предоставляющие отчетность в течение 1,5 лет. Глава УФНС уверен, что это приведет в нормальное состояние реестр ИП в регионе.

Он также сообщил, что в регионе зарегистрированы почти 70 тысяч касс, что в 3 раза превышает дореформенный парк ККТ, но отметил, что пока не все предприниматели перешли на новый порядок расчетов.

— Напомню, переход на онлайн-кассы для индивидуальных предпринимателей без работников отложен до 1 июля 2021 года. Но эта отсрочка распространяется только на тех предпринимателей, кто продает товары собственного производства или лично оказывает услуги (выполняет работы). Им дали время определиться  — сохраняют они статус ИП и устанавливают ККТ, либо переходят в режим самозанятых, — говорит Легостаев.

Фото пресс-службы УФНС по Новосибирской области

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