200 тысяч новосибирцев не платят никакие налоги

— Надеемся, что введение со следующего года на территории региона налога на профессиональный доход позволит хоть чуть-чуть улучшить ситуацию с теневой занятостью, — заявил Легостаев. — Хочу подчеркнуть: введение этого налога не преследует задачи увеличения собираемости средств в бюджет. Его основная задача — дать людям возможность легализоваться, используя достаточно простую, удобную форму налогообложения.

По его словам, за последние три года при ежегодном сокращении в Едином государственном реестре количества юридических лиц (ЕГРЮЛ) — в среднем на 7 тысяч — налоговики фиксируют ежегодное увеличение количества налоговых агентов, уплачивающих НДФЛ в бюджет, и плательщиков страховых взносов, во внебюджетные фонды — в среднем на 3 тысячи (4%). Глава УФНС не исключил, что на долю неформальной экономики приходятся около 20-30% рынка зарплат в регионе, с учетом того, что далеко не все работодатели выплачивают всю зарплату «в белую».

Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко добавил, что в регионе уже прорабатывался вопрос по налогу на профессиональный доход:

— Эта тематика сегодня больше не экономическая, а мировоззренческая. Ее цель — обеспечить социальную справедливость налоговой нагрузки. Многие предприниматели, с которыми я встречаюсь, утверждают, что и так несут социальную нагрузку, делая определенные вещи для общества. Я говорю: «Дело не в том, что вы хотите сделать для общества, а в том, что людям нужно от вас. Это немного разные вещи». Налог на профессиональный доход — это открытый шаг со стороны государства, предоставляющего людям возможность заявить о том, что они являются не бездельниками, а частью общества в котором живут.

— С 2016 года нам дано право исключать не только недействующие организации, но и такие, в отношении которых запись о недостоверности сохраняется в реестре более 6 месяцев. На сегодняшний день мы внесли более 50 тысяч записей о недостоверности сведений. В отношении 9 тысяч организаций записи о недостоверности сведений остаются актуальными, — сообщил Легостаев. — В результате мы уже приступили к работе по исключению организаций из госреестра, если такая запись числилась за ними более полугода. Всего мы исключили из ЕГРЮЛ около 14 тысяч организаций, в том числе при наличии в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности — почти 9 тысяч.

По состоянию на 1 ноября 2019 года в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в Новосибирской области числятся 103 тысячи организаций и 86 тысяч предпринимателей. При этом только 82% от общего числа организаций представляют отчетность, то есть каждая пятая компания просто не отчитывается о своей деятельности. Только 71% компаний уплачивает налоги. По мнению руководителя УФНС, это свидетельствует о том, что значительная доля организаций в регионе создается не в целях осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. С 2016 года количество зарегистрированных на территории региона организаций сократилось на 27% за счет мероприятий по предотвращению создания «фиктивных» компаний и активизации работ по административному исключению недобросовестных организаций из реестра.

Белее проблемной категорией, по словам Алексея Легостаева, являются индивидуальные предприниматели, у которых 31 декабря возникнет обязанность вносить платежи по страховым взносам. Впрочем, налоговик заявил, что на этом сегменте ситуация вскоре может измениться, так как в законодательстве появилась новелла, позволяющая налоговикам самостоятельно исключить из госреестра ИП, не осуществляющие деятельность и не предоставляющие отчетность в течение 1,5 лет. Глава УФНС уверен, что это приведет в нормальное состояние реестр ИП в регионе.

Он также сообщил, что в регионе зарегистрированы почти 70 тысяч касс, что в 3 раза превышает дореформенный парк ККТ, но отметил, что пока не все предприниматели перешли на новый порядок расчетов.