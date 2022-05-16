Ритейлеры отменяют ограничения по продаже товаров в одни руки

— По данным мониторинга, на минувшей неделе в регионе наблюдалось незначительное повышение цен на сахар — 0.4%, гречку — 1.5% и картофель — 2,1%. При этом также отмечено снижение цен на капусту — 8,7% и свеклу — 2,4%, — сообщил на оперативном совещании министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

Он подчеркнул, что товарные запасы по продовольствию, а также бытовой химии и предметам личной гигиены в регионе стабильные.

— Торговые сети также говорят о стабилизации ситуации и снижении ажиотажного спроса. Они снимают ограничения на продажу товаров в одни руки, — подчеркнул министр. — Стабилизацию ситуации подтверждает и количество звонков граждан, поступивших к нам на «горячую линию» — 3 за неделю.

Напомним, ограничения по продаже товаров в одни руки ритейлеры ввели в конце февраля – начале марта на волне ажиотажного спроса на продукты питания и товары народного потребления после начала спецоперации России на Украине, резкого повышения ключевой ставки ЦБ и курса валют.

Ранее редакция приводила прогноз экспертов по поводу роста цен на автозапчасти.