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Минтранс региона снова обещает усилить контроль за качеством дорожных работ

  • 16/05/2022, 12:00
Автор:
новости Новосибирска
Судя по результатам 2021 года, пока эти планы реализовать не получается.

— Раньше мы обсуждали гарантийные ремонты, а сейчас видим, что превалирует информация о замечаниях, выявленных в ходе выполнения дорожных ремонт. Количество замечаний большое. Многие устраняются в ходе производства работ, но многие переходят на следующий год. Работы у подрядчиков не принимаются и не оплачиваются, — сообщил в ходе оперативного совещания министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

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Чтобы сократить количество нарушений, по словам чиновника, к реализации проектов привлечен независимый строительный контроль, а 2022 год объявлен годом контроля качестве в дорожном хозяйстве региона. (Напомним, ранее о том, что нынешний год будет годом качества дорожного строительства заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. — Ред.). Костылевский добавил, что по инициативе министерства уже проведен один обучающий семинар, в котором приняли участие руководители, представители технических и лабораторных подразделений компаний-подрядчиков, а также представители муниципальных заказчиков и Территориального управления автодорог (ТУАД).

— Подход по обучению муниципальных заказчиков — правильный. И, судя по всему, требуется обучение подрядчиков. Даже опытные дорожные организации упорно нарушают нормативы при проведении работ. Надеюсь, что благодаря независимому строительному контролю эти нарушения исчезнут, — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников. — Подрядчики должны понимать, как будет контролироваться их работа и что лазеек для нарушений не останется.

Глава региона также поинтересовался у мэра Новосибирска Анатолия Локтя, как город решает вопрос с контролем качества.

— По гарантийным обязательства исправление недостатков проведено на более чем 3 тысячах кв. м полотна дорог, а нарастающим итогом — на 46 тысячах кв. м, — пояснил чиновник. — Учтены замечания по прошлому году. В этом году отыгран независимый контроль по каждому объекту, он вошел в контракт. Будем следить за ситуацией.

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Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, отметил, что скептически относится к любым заявлениям об усилении контроля.

— По моему глубокому убеждению, нужно не усиливать контроль, а обеспечивать соблюдение элементарных, обязательных требований, которые регламентированы госстандартами. У нас подробно и детально приписано, какие процедуры контроля осуществляются при производстве дорожных работ, их просто нужно соблюдать, — уверен собеседник редакции.

Он подтвердил, что в этом году мэрия Новосибирска, наконец, отторговала контракты по контролю. Но эксперт подчеркивает, что этот контроль нельзя назвать независимым. Это делегирование полномочий владельца дороги — мэрии Новосибирска — специальным организациям для осуществления строительного контроля.

— Раньше мэрия это не делала и не предусматривала соответствующих ресурсов и технических возможностей. В этом году полномочия делегированы сторонним организациям. Мэрия могла сама скомплектоваться, но пошла по пути контрактации — закон это допускает, — комментирует Александр Стефанов. — Что из этого получится — посмотрим. На мой взгляд, многое будет зависеть от того же контроля мэрии — теперь уже над привлеченным строительным контролем. Моя практика показывает, что одни и те же подрядчики с разными заказчиками работают по-разному. Там, где есть четкая процедура учета и контроля, соблюдаются все нормативы. Там, где заказчик прикрывает глаза или ему не хватает компетенций, подрядчики начинают «хулиганить». Особенно это актуально для небольших муниципалитетов.

При этом эксперт отметил, что в Новосибирской области есть опыт независимого контроля за дорожным строительством. С 2014 года технический аудит организовывал и проводил Минтранс региона, который контролировал и подрядчиков, и заказчиков.

— Эта практика не ушла, но там есть определенные сложности при организации контроля. Ее нужно дорабатывать по организационным вопросам, — говорит Стефанов. — Но при надлежащей организации практика достаточно позитивная, так как есть контроль над заказчиками.

Он напомнил, что на федеральной дорожной сети такая практика применяется в штатном режиме. Над заказчиками есть ведомственный контроль в лице «Росдортехнологии», организация осуществляет мониторинг за работами по всей дорожной сети страны. Практика достаточно хорошо себя зарекомендовала, так как позволяет выявлять системные нарушения и проводить их профилактику.

новости Новосибирска

По данным областного Минтранса, независимым контролем ведомства в 2021 году были охвачены 326 объектов, на 221 из которых были замечания к объему и качеству выполненных работ, а также к представленной исполнительной документации. Основная часть выявленных замечаний устранялась оперативно, в ходе подготовки к сдаче объекта в эксплуатацию. В 2021 году по объектам ремонта Новосибирска, финансирование по которым в объеме 278 млн рублей было предусмотрено согласно поручению губернатора, контроль сотрудниками министерства производился как во время производства работ, так и независимым контролем после их завершения. В рамках контроля за данными объектами ремонта Новосибирска были проверены 89 объектов, на 74 из которых были выявлены замечания к качеству выполненных дорожно-строительных работ. По 67 объектам мэрией представлены документы по устранению выявленных замечаний. По 7 объектам, по требованию министерства, муниципальным заказчиком работы не были приняты и не оплачены. Общая сумма непринятых работ по данным 7 объектам составила 22,28 млн рублей (ул. Лежена, Бориса Богаткова, Военная, Индустриальная, 1-е Мочищенское шоссе, Кубовая и Дубравы). Всего сейчас на гарантии у подрядных организаций находятся 810 объектов, из них 422 объекта, выполненных на местной сети в муниципальных районах и городских округах, 364 объекта приоритетного проекта БКД, а также 24 объекта, расположенных на региональных и межмуниципальных автодорогах Новосибирской области.

 

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска планирует получить дополнительные федеральные средства для ремонта дорог в городе.

Фото предоставлены Александром Стефановым

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт дороги власть бизнес


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