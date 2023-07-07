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Робот Николай стал проактивным и начал сам звонить жителям Новосибирской области

  • 07/07/2023, 17:24
Робот Николай стал проактивным и начал сам звонить жителям Новосибирской области
На Госуслугах упрощена процедура оформления земельных участков для льготников: подать заявление и узнать его статус можно в онлайн-режиме автоматически. О праве воспользоваться выплатой жителям региона напомнит звонок Робота Николая – минцифра внедрила новый проактивный сервис.

О доработке популярных социально значимых услуг рассказали в ходе брифинга 7 июля заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов и заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.

На Едином портале Госуслуг обновлен сервис подачи заявок на бесплатное получение земельных участков для различных льготных категорий жителей региона. Новый сервис позволяет не только оформить заявку на постановку в очередь на предоставление земли, но и осуществлять проверку номера очереди заявителя в сводном реестре очередников. С начала текущего года за этой услугой обратилось уже около тысячи новосибирцев.

«Специалистами минцифры упрощена процедура: теперь не нужно вводить дополнительные сведения о статусе земельного участка, номере заявления, достаточно себя идентифицировать на портале Госуслуг, и система сама подгрузит нужные данные. Просто нажав на одну кнопку, можно получить статус своей очереди», – рассказал в ходе брифинга Владимир Машанов.

Ирина Савельева отметила, что технически форма готова, она функционирует в онлайн режиме. «По запросу на проверку очереди в течение нескольких минут в личный кабинет портала Госуслуг поступит оповещение со статусом и номером в сводном реестре очередников, отметила замминистра. – Обработка заявлений по проверке очереди осуществляется автоматически информационной системой, без участия сотрудников регионального министерства труда и соцразвития. В текущем году обработано более 2 тысяч таких запросов».

С 2020 года в Новосибирской области введена альтернативная мера – предоставление единовременной денежной выплаты взамен участка, которую можно потратить на улучшение жилищных условий – покупка земельного участка, строительство коммуникаций, ремонт. В прошлом году ею воспользовались порядка 750 семей.

Интерактивная форма заявления на бесплатное получение земельных участков доступна на Едином портале госуслуг. Также на портале Госуслуг обновлена интерактивная форма заявления на получение компенсации части платы за присмотр и уход за детьми в детском саду. С учетом региональной специфики оказания услуги интерактивная форма заявления предусматривает возможность предоставления информации о супруге заявителя, доходах заявителя и членов его семьи. Ранее использовалась форма Минцифры России, которая требовала дополнительного посещения ведомства. Сейчас для удобства жителей реализован полностью дистанционный удобный сервис.

Минцифрой Новосибирской области внедрен новый проактивный сервис на базе робота Николая. Он звонит жителям с напоминанием о наступлении срока прекращения или приостановки выплат.

«Работает полностью в автоматическом режиме, интегрирован с ведомственной системой, сотрудники минтруда и соцразвития в автоматическом режиме получают результат обработки вызовов. Николай позволяет охватить наибольшее количество жителей, сократить сроки информирования, вовремя напомнить, чтобы человек смог обратиться с заявлением на пролонгирование выплат», – рассказала Ирина Савельева.  За три месяца работы сервиса Николай совершил более 20 тысяч звонков.

 

 

 

 Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области медицина власть Андрей Травников


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