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Новосибирску предложили эстакадный общественный транспорт с беспилотными рельсовыми автомобилями

  • 07/07/2023, 17:33
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Новосибирску предложили эстакадный общественный транспорт с беспилотными рельсовыми автомобилями
Для связи удаленных жилых массивов с метро и перехода через реку без моста.

На Сибирском транспортном форуме представили еще один способ решения проблем с пробками: эстакадный транспорт. Представитель компании UST Inc. рассказал, что ключевым элементом решения выступает струнный рельс — это стальная либо композитная балка, по которой в автоматическом режиме двигаются электромобили на стальных колесах.

Новосибирску предложили эстакадный общественный транспорт с беспилотными рельсовыми автомобилями

— Мы с коллегами сделали определенные проработки по поводу применения этого инновационного вида транспорта. Для связи удаленных жилых массивов с метро и в части перехода преград без строительства мостов, например через реку Обь, — отметил Михаил Никулин, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.

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В ответ на запрос Infopro54 в компании сообщили, что пока только предварительно обсуждают с мэрией Новосибирска несколько вариантов возможных проектов, но так как речь идет о существенных инвестициях и капитальных проектах, то процесс от проекта до реализации может занять несколько лет.

— Формат реализации может быть разный: от поиска якорного инвестора до ГЧП, это зависит от проекта и его назначения, — говорит представитель компании. — Мы показали технологию городским и областным властям, заинтересованным в решении транспортных задач, которые стоят перед ними: связать отдаленные районы с ключевыми транспортными узлами или центр города и аэропорт. Транспортно-инфраструктурные комплексы uST легко вписываются в существующую городскую застройку

Затраты на строительство километра конкретного транспортно-инфраструктурного комплекса uST собеседник Infopro54 не стал оценивать однозначно. По его словам, эта цифра зависит от планируемого объема перевозок, расчетных скоростей движения, характера местности и природно-климатических условий, типа логистических задач и, соответственно, варианта конструктивного исполнения. Значение имеют и такие факторы, как общая протяженность трассы (чем она длиннее, тем дешевле последующие километры), рельеф местности (равнина, предгорья, горы), высота опор (чем выше размещен путь, тем дороже), прочность подстилающих грунтов (песок, скальный грунт, болото), наличие препятствий (реки, озера, ущелья) и др. Сроки реализации также зависят от многих факторов и рассчитываются под конкретный проект.

Однако в компании дали сравнительную характеристику расходов на эстакадный и прочие виды общественного транспорта:

— В сравнении с существующими транспортными решениями в эстакадном исполнении (монорельс, канатная дорога, легкорельсовый транспорт, скоростной трамвай, метро и др.) стоимость строительства и эксплуатации комплексов uST в разы ниже, в первую очередь благодаря снижению материалоемкости всех элементов комплекса, а также в результате уменьшения трудоемкости строительства.

При этом собеседник Infopro54 подчеркнул, что подвесные электромобили на стальных колесах — юнимобили — компания делает на собственном производстве в Беларуси.

Новосибирску предложили эстакадный общественный транспорт с беспилотными рельсовыми автомобилями

Их стоимость зависит от модели и комплектации. Количество электромобилей, курсирующих на линии, рассчитывается исходя из транспортной задачи и пассажиропотока.

— Мы готовы взять на себя полную реализацию: от проекта до строительства и эксплуатации транспортно-инфраструктурного комплекса, — пояснили в компании. — У нас есть специалисты, готовые решения в сфере пассажирских и грузовых перевозок, а также логистической инфраструктуры «второго уровня». Компания располагает двумя демонстрационно-сертификационными центрами: в Беларуси (Марьина Горка) и в ОАЭ (Шарджа), имеет собственные конструкторские бюро и производственные мощности, оснащенные передовым оборудованием.

канатный транспорт в Смарт Сити

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Кстати, собеседник редакции отметил, что слышал о новосибирском проекте «Смарт Сити», где предлагается запустить струнный общественный транспорт. Однако пока встречи с инициаторами проекта и более глубокого обсуждения темы не было.

— Заочно полностью поддерживаем такое решение проектной команды, так как струнный транспорт — это современное, экономичное и экологичное решение для развития жилмассива, в котором гармонично сочетаются технологии и природа, — подчеркнули в компании.

Международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc. (на русском языке — ЗАО «Струнные технологии») создана в 2015 году в Минске. Занимается разработкой, проектированием, тестированием и эксплуатацией транспортно-инфраструктурных комплексов в эстакадном исполнении — транспортно-инфраструктурных решений uST. Площадь цехов компании — более 4000 кв. м. На SW-Plant уже изготовлены 14 принципиально разных моделей пассажирских и грузовых юнимобилей, еще 3 модели — в стадии изготовления. Экотехнопарк, расположенный в городе Марьина Горка, выполняет функции центра практической реализации технологий uST. В нем проводятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, касающиеся транспортно-инфраструктурных комплексов uST в северном исполнении. Площадь R&D-центра составляет 36 га.

В испытательно-демонстрационном центре uSky, расположенном в Шардже (ОАЭ), на площади 28 га представлены транспортно-инфраструктурные комплексы uST (для ОАЭ — uSky) в тропическом исполнении.

Ранее редакция рассказывала о том, что на Сибирском транспортном форуме представили перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска. 

Фото предоставлены пресс-службой компании UST Inc.

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Республика Беларусь Новосибирск

Теги : эстакадный транспорт Струнные технологии Смарт Сити скоростной трамвай общественный транспорт Михаил Никулин легкорельсовый транспорт UST Inc.


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