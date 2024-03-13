«Родила дома и убила»: в погребе жилого дома под Новосибирском нашли мертвого младенца

Очередной инцидент с новорожденным произошел в селе Светлая поляна Болотнинского района. В подполе жилого дома в мусорном ведре был найден новорожденный малыш.
― 11 марта 2023 года в следственные органы СУ СК России по Новосибирской области поступило сообщение о том, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района обнаружено тело новорожденного ребенка, ― прокомментировали в СУ СК по Новосибирской области.
Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Удалось выяснить, что мать скрывала беременность, а потом родила малыша дома.
― В прошлый раз она родила девочку и оставила на остановке, теперь она опять родила, но уже ребеночка убила, ― написали местные жители в паблике «Типичное Болотное» в Вконтакте.
Назначены необходимые экспертизы, которые установят причину смерти новорожденного.
Местная жительница, о которой теперь говорит все село, известна на всю страну другим чудовищным поступком. В 2020 году 34-летняя Юлия Ш. родила девочку и подкинула ее на автобусную остановку за деревней. Малышку нашли случайные прохожие. Юлия ездила на федеральное ток-шоу, чтобы убедить опеку вернуть ей дочь. Девочку отдали на удочерение в другую семью. А мать снова совершила преступление.
Фото: freepik.com — onlyyouqj
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