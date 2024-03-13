Полицейские устроили драку возле отдела МВД в Сибири — потасовка попала на видео

Двое сотрудников полиции устроили драку прямо возле отдела МВД «Каменский» в Алтайском крае. Инцидент произошел на улице Пушкина в центре города под вывеской «Служим России. Служим закону».

Видео потасовки, снятое очевидцами происшествия, попало в социальные сети.

На кадрах видно, что блюстители порядка не скупятся на удары — лупят друг друга по телу и по голове.

— Менты дерутся. Не могу понять, один вроде из Росгвардии, — размышляет автор видеоролика.

Подоспевшие коллеги попытались разнять драчунов, но сделать им это удалось не сразу. Оппоненты продолжили кидаться друг на друга.

По словам очевидцев, после «кулачного боя» на улице разборки продолжились в здании отдела МВД.

Видео с дракой правоохранителей возле отдела полиции разошлось по соцсетям, после чего в МО МВД России «Каменский» начали служебную проверку.

— По результатам будет дана соответствующая правовая оценка, — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В краевом Управлении Росгвардии информацию об участии в конфликте сотрудника ведомства опровергли.