Количество компаний с китайским капиталом выросло в три раза в Новосибирской области

В Новосибирской области за два года количество компаний с участием китайского капитала увеличилось в три раза. Если в 2021 году в регионе было зарегистрировано 11 таких компаний, то в 2023 году — 38. Сейчас в регионе действует 233 компании с участием китайского капитала, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на УФНС.

Чаще всего компании с китайским капиталом занимаются ресторанным бизнесом и оказывают услуги по доставке продуктов питания. На втором месте — интернет-торговля, на третьем — оптовая торговля.

Отмечается, что в Сибирском федеральном округе Новосибирская область находится на третьем месте по числу компаний с китайским капиталом, уступая лишь Красноярскому краю (321) и Иркутской области. (273). Всего в округе 1157 таких компаний.

Как отметил изданию член Общественного Совета при ФТС РФ и глава АО «ВЭД Агент» Александр Дегтярев, рост числа компаний с китайским капиталом в Новосибирской области продолжится.

— Новые предприятия связаны не с новой волной миграции китайцев в Сибирь, а именно с выходом бизнеса из тени и новыми отраслями, которые интересны китайцам. В первую очередь, это закупка различных сырьевых товаров, для Сибири это в основном сельхозпродукция и лес, — говорит эксперт.

Напомним, в январе 2024 года в Новосибирске началось строительство индустриально-промышленного парка «Такот Толмачево». Его площадь — 3,6 млн квадратных метров. Размер инвестиций — 120 млрд руб. Ранее министр экономического развития региона Лев Решетников рассказывал, что основной упор в развитии промпарка будет сделан на локализацию китайских предприятий с различными видами производства.

Также недавно в Новосибирске открылся рынок розничной торговли «Пекин». Площадь рынка составляет более 10 тысяч квадратных метров. На его площадке размещено 700 тысяч китайских товаров.

Ранее редакция сообщала, что с начала года Новосибирская область отправила в Китай 144 тонны пухо-перьевого сырья.