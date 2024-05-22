Родители подсчитали, сколько денег придется потратить на выпускной в Новосибирске

В Новосибирской области организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 11 500 рублей на каждого ученика. В столице России эта сумма составляет в среднем 14 тысяч рублей.
Выпускные после 11 класса требуют от родителей ещё больших расходов. Согласно исследованию SuperJob, в среднем необходимо собрать 16 600 рублей.
Стоимость костюма на выпускной для девятиклассника составляет около 14 тысяч рублей, а для выпускника 11 класса — 17 тысяч рублей. Для девушек образ обойдётся в 14 500 и 19 000 рублей соответственно.
В Санкт-Петербурге расходы на юношей составляют в среднем 12 000 и 18 500 рублей для 9 и 11 классов соответственно, а на девушек — 12 500 и 20 000 рублей.
При этом все эти суммы очень условные, потому что кроме покупки платьев, костюмов и бантиков на последний звонок, родителям придется раскошелиться на организационную часть мероприятия, а также на покупку цветов и подарков для педагогов.
― В прошлом году на организацию праздника для девятиклассников мы скидывались по 5 тысяч рублей с каждого ученика. Эти деньги пошли на оплату помещения для мероприятия, мы выбрали лофт, на ведущих, украшение зала и цветы учителям. Но это был очень экономный режим. Другие классы сдавали по 15 тысяч, так как отмечали выпускной в ресторане, ― поделилась опытом мама выпускницы Алена.
Как правило, каждый родительский комитет самостоятельно решает нужно ли покупать педагогам презенты. В каких-то школах обходятся букетами, а где-то задаривают учителей золотом.
Многие родители единогласны лишь в одном вопросе ― праздник выпускникам нужен. А уж с каким размахом он пройдет, это уже зависит от семейного бюджета.
Источник фото: Infopro54/Алена Пятенок.
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