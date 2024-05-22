Ученица 7 класса выпала из окна гимназии в Новосибирске

ЧП произошло в новосибирской гимназии № 1. Из окна кабинета на третьем этаже выпала ученица 7 класса. Инцидент произошел 20 мая.
Случившееся активно обсуждают родители школьников. Они рассказывают, что девочка является отличницей и у нее не было особых проблем с обучением.
― Девочка сейчас переведена в общую палату, как нам известно. Сегодня с ней по телефону общался классный руководитель. Причины произошедшего пока неизвестны. В этом должны разбираться специалисты, – прокомментировал журналисту BFM-Новосибирск директор гимназии Виктор Косьяненко.
По факту ЧП правоохранительные органы проводят проверку. Предварительно установлено, что произошедшее было несчастным случаем.
Источник фото: BFM-Новосибирск.
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