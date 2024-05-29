Жительница Новосибирской области избила должницу и забрала у нее серьгу с телефоном

В суд поступило дело Дианы Пилипенко по обвинению в самоуправстве с применением насилия в Купинском районе Новосибирска.
— По версии следствия, 3 февраля 2024 года Пилипенко пришла с двумя подружками к своей знакомой, которая по расписке 06.07.2023 заняла у нее денежные средства в размере 125 000 рублей, — говорится в сообщении Купинского районного суда.
Деньги ей были даны под залог авто. Всего Пилипенко вернули 12 500 рублей, последняя выплата была в начале сентября 2023 года.
Обвиняемая потребовала у должницы вернуть долг, подкрепив свое требование рукоприкладством. Она ударила женщину не менее двух раз по голове, а также коленом ноги надавила ей на грудь. Затем взяла у должницы золотую серьгу и мобильный телефон.
— Таким образом, Пилипенко совершила самоуправство, то есть самовольное, совершенное с применением насилия, — отметили в сообщении.
Смартфон потерпевшая оценила в 10 тысяч рублей, а серьгу – в 5 тысяч.
Пилипенко позже пояснила в полиции, что телефон она забрала, потому что должница записывала на него их разговор.
Вину Пилипенко признала. Дело будет рассмотрено в особом порядке 25 июня 2024 года.
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