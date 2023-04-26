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Индекс промпроизводства в Новосибирской области ушел в минус

  • 26/04/2023, 11:10
Автор:
Индекс промышленного производства
Таковы предварительные результаты двух месяцев 2023 года.

— По итогам 2 месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 96,2%, несмотря на то, что в обрабатывающих производствах мы наблюдали рост 102,2%, — сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

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По его словам, причиной отрицательной динамики стало резкое снижение добычи в регионе полезных ископаемых: около 26% — до 73,9%.

— На индекс добычи полезных ископаемых повлияла приостановка и консервация добычи нефти в Северном районе, — пояснил Семка. — По добыче антрацита уменьшение связано с усложнением поставок за пределы РФ. Сегодня компания «Элси» поставляет антрацит через морские порты и северо-запад России. На восток мы не везем по разным причинам.

По водоснабжению, водоотведению, утилизации отходов падение индекса производства в регионе за первые два месяца составило 17% — до 82,9%. При этом небольшой прирост наблюдался в части обеспечения электроэнергией и газом — 101,6%.

Что касается обрабатывающих производств, которые вытягивают индекс промышленного производства от более серьезной просадки, то в этом секторе за 2 месяца отгружено продукции на сумму около 111 млрд рублей. В текущих ценах прирост составил 116%.

— По итогам 2 месяцев 10 из 22 видов обрабатывающих производств показали довольно большой рост, — сообщил чиновник.

Из лидеров роста:

  • производство компьютеров и электронно-оптических изделий — в 1,5 раза;
  • производство химических веществ и продуктов — 35,8%;
  • производство кокса и нефтепродуктов — 20,1%;
  • производство мебели — 17,4%;
  • производство напитков — 16,5%;
  • производство металлургическое — 15,1%;
  • производство лекарственных средств и материалов — 5%;
  • производство одежды — 5%;
  • производство прочей неметаллической продукции — 3,6%;
  • производство резиновых и пластмассовых изделий — 1,7%.

Отрицательную динамику показали 13 видов обрабатывающих производств, в том числе:

  • производство пищевых продуктов — 1,8%;
  • производство готовых металлических изделий — 2,6%;
  • производство машин и оборудования — 3,2%.

Пока в правительстве региона прогнозируют, что по итогам 2023 года индекс промышленного производства в регионе составит 102,3% за счет обрабатывающих производств. В частности, по словам Сергея Семки, ожидается рост производства лекарственных средств и материалов за счет ввода новых мощностей и расширения ассортимента на ПФК «Обновление». АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» также планирует вводить новые мощности и осваивать производство новых изделий. Замгубернатора отметил, что в ближайшее время в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятии будет запущен новый стан. Прирост дадут предприятия, которые работают в гособоронзаказе: АО «Новосибирский приборостроительный завод», АО «Катод», АО «НЗПП Восток», АО «Электросигнал», АО «НЗР «Оксид», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, филиал ПАО ОАК ― НАЗ им. В.П. Чкалова и т.д.

— Информация по гособоронзаказу закрытая, но по прошлому году и за 3 месяца этого года предприятия ОПК успешно справились с поставленными перед ними задачами. Сегодня на них большая нагрузка, растут объемы, но предприятия справляются, — подчеркнул Сергей Семка.

 

Ранее редакция сообщала, что готовится экспериментальный рейс доставки сибирского угля через Северный морской путь. 

Фото pixabay — mohamed_hassan

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : обрабатывающие производства индекс промышленного производства Выполнение гособоронзаказа


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