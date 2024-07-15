Рок-фестиваль «Ветер Сибири» сменил площадку в Новосибирске

Ежегодный масштабный рок-фестиваль сменил место дислокации. В 2024 году он переезжает с аэродрома Мочище ближе к городу. Организаторы мероприятия сообщили гостям о новой площадке.

― В этом году «Ветер Сибири» пойдет со 2 по 4 августа на аэродроме «ОбьГЭС», который находится в пределах городской черты в Советском районе. Новая площадка наиболее полно соответсвует запросам проведения такого большого события, как рок-фестиваль, гостями которого станут более 15 000 человек, особенно после усиления мер безопасности, которые для нас являются абсолютным приоритетом, ― сообщили на официальной странице мероприятия в социальной сети в ВКонтакте.

Теперь всем желающим будет гораздо проще добраться до аэродрома. Это можно сделать на общественном транспорте или на специальных шаттлах от Главного вокзала.

В этот раз на площадке выступят более 40 музыкальных групп: Агата Кристи, RadioTapok, Северный флот, Сергей Бобунец, Мураками, Операция Пластилин, Бродячий Цирк, ДМЦ, Линда, Работники Культуры и многие другие артисты.

Организаторы обещают отличную музыку, массу развлечений, вкусную еду и хорошее настроение.