Брат с сестрой сдавали фиктивные квартиры в Новосибирске

В Новосибирске брата с сестрой обвиняют в мошенничестве с чужими квартирами.

По версии следствия, используя риелторское агентство своего отца, парочка вместе со своими помощниками размещали в интернете фиктивные объявления о сдаче квартир и домов в аренду.

При обращении потенциальных клиентов злоумышленники презентовали липовые объекты недвижимости, делали «подборку подходящих вариантов» и заключали договора. За свои услуги они взымали комиссию в размере от 3 до 12 тысяч рублей.

— После получения денег от граждан участники организованной группы предоставляли информацию о сдаваемых в аренду жилых помещениях, при этом сообщая недостоверные данные об их собственниках, а так же фотографии сдаваемых в аренду жилых помещений, которые не соответствовали требованиям граждан. После обращения потерпевших с заявлением о возвращении им денег в связи с неисполнением услуг по договору, мер к их возврату не принимали, распоряжались по своему усмотрению, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Таким образом, в период с июля 2021 года по декабрь 2022 года псевдориелторы похитили у 37 своих клиентов более 200 тысяч рублей.

Дело мошенников рассмотри Заельцовский районный суд Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Кемеровской области вообразил себя крутым риелтором и за 4 месяца сдал в аренду 34 квартиры. Вот только жилье принадлежало не ему, а совершенно незнакомым людям из других регионов. Мошеннику удалось обмануть 34-х россиян из разных регионов страны. Сумма его «заработка» превысила 350 тысяч.