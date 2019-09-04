Роман Троценко подтвердил планы и сроки строительства нового терминала аэропорта Толмачёво

Губернатор Андрей Травников обсудил развитие международного аэропорта Новосибирск «Толмачево» имени Александра Ивановича Покрышкина с председателем совета директоров «Корпорации АЕОН» Романом Троценко. Встреча состоялась на полях Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе встречи, были подтверждены планы и сроки строительства нового терминала аэропорта «Толмачево». Проект реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачево» планируется реализовать к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса до 2022 года будет направлено 11,5 млрд рублей частных инвестиций. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год.

В правительстве напомнили, что развитие аэропорта «Толмачево» является одним из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.

Аэропорт Новосибирск «Толмачево» входит в холдинг «Новапорт», на паритетных началах принадлежащий группе AEON Corporation Романа Троценко и инвестфонду Meridian Capital.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области