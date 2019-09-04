Решетников освобожден от занимаемой должности

— Решетников Игорь Николаевич распоряжением губернатора Новосибирской области освобожден от замещаемой государственной должности Новосибирской области министра культуры Новосибирской области в связи с прекращением полномочий по собственному желанию, его последний рабочий день был 3 сентября 2019 года, — сообщил на своей странице в Facebook, руководитель департамента информационной политики администрации Сергей Нешумов.

Чиновник подчеркнул, что это официальный комментарий, а размещает он его на своей странице, чтобы сэкономить время на телефонных переговорах.

— Исполнение обязанностей министра культуры Новосибирской области с 4 сентября 2019 года возложено на Зимнякова Юрия Васильевича, заместителя министра культуры Новосибирской области, — пишет Нешумов.

Информация об увольнении Игоря Решетникова с поста министра культуры Новосибирской области по собственному желанию появилась вчера. В министерстве и правительстве ее не комментировали, сам Решетников для комментариев был не доступен.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области