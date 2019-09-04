В филармонии появится виртуальный концертный зал

— Еще одно направление, связанное с развитием инфраструктуры в сфере культуры, — это создание виртуального концертного зала. Он заработает в камерном зале Новосибирской государственной филармонии в декабре, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС замминистра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

Сейчас ведутся конкурсные процедуры, отрабатывается творческая программа для работы зала.

— Наши коллеги из филармонии работают с концертными организациями из Санкт-Петербурга, Москвы, Франции для того, чтобы организовывать прямые трансляции концертов для жителей Новосибирска, в том числе из лучших концертных залов нашей страны и мира, — добавил он.

Зал в филармонии создается в рамках регионального проекта «Цифровая культура». Из федерального и областного бюджета на эти цели направлено 5,76 млн рублей.

Фото автора