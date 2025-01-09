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С 10 января заработают пункты утилизации ёлок в Новосибирске

  • 09/01/2025, 13:30
Автор: Артем Рязанов
С 10 января заработают пункты утилизации ёлок в Новосибирске
Перед тем как сдать ёлку, обязательно снимите с неё все новогодние украшения

В Новосибирске с 10 января откроются пункты приёма елей для утилизации.

Сдать ёлки после новогодних праздников, можно будет в двух местах: на парковке возле остановки «МЕГА» и на Гусинобродском полигоне, расположенном по адресу: улица Профилактическая, 73. Оба пункта будут открыты в будние дни с 8:00 до 17:00.

Как рассказали в мэрии, также у жителей есть возможность оставить дерево на контейнерной площадке возле своего дома в отсеке для крупногабаритных отходов. В этом случае его заберут сотрудники «Спецавтохозяйства».

В мэрии подчеркнули, что перед сдачей ёлки необходимо снять с неё все новогодние украшения. Только в таком виде деревья будут измельчены шредером и превращены в хвойную мульчу, которая затем передаётся агрономам Горзеленхоза и Центрального Сибирского ботанического сада для дальнейшего использования в озеленении.

Ранее редакция сообщала о том, что рекомендации по выбору ёлки дал Роспотребнадзор новосибирцам. При выборе натуральной и искусственной ели есть свои особенности.

Источник фото: Мэрия Новосибирска

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация елка


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