Смету на материалы при подготовке строительства четвертого моста завысили

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области представили отчет проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на объекты дорожной инфраструктуры в 2017 году и за текущий период 2018 года (в том числе на проектирование и строительство мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска).

В отчете аудиторов говорится, что в период с сентября 2018 по ноябрь 2018 работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства моста велись без разрешения на строительство и при отсутствии рабочей документации. Контракт на выполнение работ был заключен ГКУ НСО «Мост» с ООО «Росстрой» на сумму 338 млн.руб. На момент проверки приняты работы на сумму 110 млн.руб., оплата произведена на сумму 79,5 млн.руб.

— Средства в сумме 54 млн.руб., направленные на строительство участка канализационной сети из труб ХОБАС (Германия), стоимостью 543,4 тыс.руб. за погонный метр, в соответствии со статьей 34 БК РФ использованы неэффективно, так как результат мог быть достигнут с меньшим объемом средств, — говорится в отчете КСП. — Кроме того, выборочный анализ сметных цен на изделия и материалы по этапу 0 «подготовительные работы» (проектная организация АО «Институт Стройпроект г.Санкт-Петербург) показал, что они завышены по отношению к рыночным ценам от 2,0 до 3,5 раз.

Отмечается, что в связи с установленными фактами завышения сметной стоимости необходимо рассмотреть вопрос о проведении дополнительной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства объекта.

— Без корректировки сметной стоимости, бюджетные средства могут быть использованы не эффективно, — подчеркивают в КСП.

Государственное казенное учреждение НСО «Мост» создано распоряжением правительства Новосибирской области от 27.06.2017 для обеспечения подготовки территории, необходимой для строительства мостового перехода, осуществления контроля за его строительством и дальнейшей эксплуатацией на платной основе. Фактические расходы учреждения за 2017 год составили 13 млн.руб., из них на производственную деятельность — 412,4 тыс.руб., на расходы, связанные с содержанием учреждения – 12,6 млн.руб. В 2018 году финансирование учреждения по состоянию на 15.11.2018 составило 102,3 млн.руб., из них на производственную деятельность 81 млн руб., на расходы, связанные с содержанием учреждения– 21 млн.руб.

Концессионное соглашение по строительству и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской заключено в начале декабря 2017 года между Новосибирской областью и ООО «Сибирская концессионная компания». Срок действия концессионного соглашения – 25 лет. Сроки строительства мостового перехода — с 06.12.2017 до 06.12.2022. Фактически на момент окончания проверки строительство мостового перехода не начато. Общая стоимость проекта — 34,5 млрд руб., из них инвестиции концессионера — 8,2 млрд руб., капитальный грант — 26,2 млрд руб.

Фото: Юлия Данилова