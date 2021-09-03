Особенности корпусной мебели

Конструкция
Корпусом называют жестко зафиксированную основу, которая состоит из деревянных, фанерных, металлических и других элементов, которые скреплены под прямым углом. Такие элементы расположены по вертикали или горизонтали. К ним фиксируют дополнительные детали – ящики или полки, направляющие, фурнитуру.
Конструктивно выделяют такие виды корпусной мебели:
- секционная – состоит из отдельных секций;
- стеллажная – это модели без дверей, открытого типа;
- блочная – мебель, которая состоит из отдельных блоков;
- комбинированная.
Помимо корпуса, в такой мебели должно быть дно и крышки, боковые, задние стенки, дверцы. Также существует мягкая корпусная мебель: у нее есть секции для белья или вещей, подлокотники, могут быть механизмы трансформации.
Из чего делают корпусную мебель
Такие модели изготавливают из массива дерева или брусьев, МДФ, ЛДСП, ДСП и ДВП.
- Натуральное дерево – это экологически чистый, безопасный для здоровья материал, который характеризуется высокой прочностью и надежностью. Он выдерживает высокие нагрузки, долговечен, выглядит очень эстетично.
- МДФ и ЛДСП – это плитные материалы, которые изготовлены из стружки с добавлением смол, синтетических веществ. Стоимость корпусной мебели из этих материалов гораздо ниже, чем деревянной, однако по внешнему виду она не уступает моделям из массива. Срок службы и прочность корпусных шкафов, стеллажей из МДФ и ЛДСП ниже.
- ДСП, ДВП – это не слишком прочные материалы, из которых изготавливают бюджетные изделия. Такие плиты достаточно рыхлые, не слишком устойчивы к воздействию влаги, не рассчитанные на высокие нагрузки.
Преимущества корпусной мебели
- Такие модели можно вписать практически в любой стиль – классический, хай-тек, современный, лофт, кантри, модерн.
- Корпусная мебель может быть изготовлена по индивидуальному заказу – в этом случае ее можно установить даже в комнате с нетипичной планировкой.
- Типовые модели позволяют создать уникальный, неповторимый интерьер, который сочетает в себе функциональность и неповторимый вид.
- При необходимости такую мебель можно разобрать, переставить. В разобранном виде она занимает минимум места, что очень важно при переездах.
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