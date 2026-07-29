Росимущество передало конфискованный у Абызова БЦ новосибирскому НИИТО

Здание бизнес-центра «Триумф» в центре Новосибирска передано в оперативное управление ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Об этом сообщили в Росимуществе.

Речь идет о 15-этажном здании площадью около 12 тысяч квадратных метров, построенном в 2018 году в Октябрьском районе (ул. Якушева, 16а). Ранее объект принадлежал структурам бывшего министра Михаила Абызова, но был обращен в доход государства на основании приговора Преображенского районного суда Москвы. Территориальный орган Росимущества зарегистрировал право собственности Российской Федерации.

В ведомстве пояснили, что получение дополнительных площадей необходимо институту для расширения возможностей оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Речь идет о лечении по направлениям травматологии, ортопедии, нейрохирургии и медицинской реабилитации. Также новые мощности позволят усилить подготовку медицинских кадров и активнее задействовать институт в оказании помощи военнослужащим в период проведения специальной военной операции.

В настоящее время в здании «Триумфа» продолжает работать штаб-квартира компании «Россети». Вопросы совместного или исключительного использования помещений сторонами пока не комментируются.

Напомним, бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года. По версии следствия, Абызов в соучастии с другими фигурантами, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО, правопреемник «Новосибирскэнерго») и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) похитил у компаний 4 млрд руб. Деньги были помещены в банки на территории Республики Кипр. Затем финансы были конвертированы в доллары США для их легализации. Свою вину Михаил Абызов не признал. Также, следствие установило причастность фигурантов к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиардов рублей.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Михаила Абызова и 11 соучастников к лишению свободы за мошенничество, создание преступного сообщества, легализацию преступных доходов, незаконное предпринимательство и коммерческий подкуп. Абызову дали 12 лет и штраф 80 млн рублей, Русакову — 12 лет в колонии строгого режима, Пелипасову — 9 лет, Степанову — 8 лет.

В январе 2025 судебные приставы начали процедуру конфискации имущества Абызова.

Ранее редакция сообщала, что имущество экс-директора «Спецавтохозяйства» изъято в доход государства.