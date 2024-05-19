В полумарафоне «Забег.РФ» приняли участие около 4 тысяч жителей Новосибирской области

19 мая в Новосибирской области состоялся полумарафон «Забег.РФ». В нем приняли участие около четырех тысяч женщин и мужчин разных возрастов.
— Интерес к лёгкой атлетике в нашем регионе огромен. Все забеги, которые мы проводим, пользуются большой популярностью, количество любителей бега увеличивается, люди приходят семьями, и это здорово, — отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Он уточнил, что в течение дня состоялись четыре старта. Участники могли выбрать дистанцию – 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Суммарно участники «Забега» в Новосибирске пробежали больше 30 тысяч километров.
— Если просуммировать путь, который преодолели все бегуны, получится, что участники трёхкратно превысили расстояние от Калининграда до Владивостока (10500 км), — рассказал Сергей Ахапов.
Напомним, в этом году «Забег» в Новосибирске сменил локацию. Он проводился рядом с «Сибирь-Ареной». Это исключило перекрытия центральных улиц.
Города, где проходит «ЗаБег.РФ» традиционно борются за звание беговой столицы России. Победителя выберут по множеству условий: судьи обратят внимание на результаты спортсменов, количество участников и общую дистанцию, которую преодолели бегуны.
Ранее редакция сообщала, что байкеры Новосибирска официально открыли мотосезон. Они проехали колонной по центру города: от ГПНТБ до городского аэропорта.
Фото правительства Новосибирской области, автор- пресс-служба
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