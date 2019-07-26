Рособрнадзор определил минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки установила минимальные баллы единого госэкзамена для выпускников 2020 года для подтверждения освоения школьной программы. Приказ размещен на сайте Рособрнадзора.

Так, необходимый минимум баллов ЕГЭ по русскому языку — 24, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42. По литературе — 32, по иностранным языкам — 22.

Для сдающих математику базового уровня пятибальная шкала. Здесь для получения аттестата нужно набрать не меньше 3 баллов.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области